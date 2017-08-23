Сыктывкарский сквер превратился в приют для маргиналов

В "Комиинформ" обратились жители домов, расположенных неподалеку от восстановленного в 2014 году сквера, и сотрудники Союза потребительских обществ. По их словам, зеленую зону с установленными там скамейками оккупировали лица без определенного места жительства. Проблема еще и в том, что эти люди ужасно засорили сквер.

"Пару раз мы убирались своими силами, но это не помогает – они приходят снова, - рассказали местные жители. - Мы возмущены и удручены. Рядом – студенческие общежития, множество жилых домов, Диагностический центр. Люди могли бы отдыхать в этом сквере. Но теперь это невозможно".

Замруководителя администрации Сыктывкара Сергей Воронин пояснил, что ответственность за уборку сквера лежит на муниципальном предприятии "Жилкомсервис". Периодичность уборки должна быть достаточной, чтобы мусор не успевал там скапливаться. "По этому вопросу я поговорю с руководителем предприятия Дмитрием Муллаяновым, - заверил С.Воронин. – Что же касается распития алкоголя в этом сквере, жителям соседних домов нужно бороться с этим совместно с правоохранителями. Если вы видите подобные факты, тут же вызывайте полицию. Пусть с нарушителями правопорядка разберутся".

*** Напомним, сквер рядом с одной из "Городских легенд" - "Купеческим сундуком" в 2014 году восстановили активисты города. Сначала там были установлены сколоченные их руками лавочки и урны. Затем содержание сквера взяла на себя администрация города. Там появились удобные скамейки и аккуратные урны.