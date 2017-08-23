Сыктывкарский сквер превратился в приют для маргиналов

23 августа 2017 года, 9:57 | Сыктывкар
Фото Жанны Скалецкой

В "Комиинформ" обратились жители домов, расположенных неподалеку от восстановленного в 2014 году сквера, и сотрудники Союза потребительских обществ. По их словам, зеленую зону с установленными там скамейками оккупировали лица без определенного места жительства. Проблема еще и в том, что эти люди ужасно засорили сквер.

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"Пару раз мы убирались своими силами, но это не помогает – они приходят снова, - рассказали местные жители. - Мы возмущены и удручены. Рядом – студенческие общежития, множество жилых домов, Диагностический центр. Люди могли бы отдыхать в этом сквере. Но теперь это невозможно".

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Замруководителя администрации Сыктывкара Сергей Воронин пояснил, что ответственность за уборку сквера лежит на муниципальном предприятии "Жилкомсервис". Периодичность уборки должна быть достаточной, чтобы мусор не успевал там скапливаться. "По этому вопросу я поговорю с руководителем предприятия Дмитрием Муллаяновым, - заверил С.Воронин. – Что же касается распития алкоголя в этом сквере, жителям соседних домов нужно бороться с этим совместно с правоохранителями. Если вы видите подобные факты, тут же вызывайте полицию. Пусть с нарушителями правопорядка разберутся".

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*** Напомним, сквер рядом с одной из "Городских легенд" - "Купеческим сундуком" в 2014 году восстановили активисты города. Сначала там были установлены сколоченные их руками лавочки и урны. Затем содержание сквера взяла на себя администрация города. Там появились удобные скамейки и аккуратные урны.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: экология, сквер, алкоголизм
  Рубрика: Общество
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