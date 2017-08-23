Сергей Катунин: "У Коми есть шансы стать центром развития Арктики"

У Республики Коми есть все шансы стать центром развития Арктической зоны. Об этом в дни празднования 96-летия республики в комментарии "Комиинформу" сообщил бывший мэр Сыктывкара Сергей Катунин.

"Ничего, кроме отсутствия желания, не может помешать Коми развиваться в этом направлении, - отметил он. – В середине 1990-х республике, которая не имеет границ с Баренцевым морем, удалось войти в "Баренц-регион". Если у главы Коми Сергея Гапликова есть желание сделать республику центром Арктической зоны, значит, будут подвижки в эту сторону".

С. Катунин также добавил, что большую поддержку в вопросах развития и продвижения Воркуты нынешнему руководству региона способен оказать бывший мэр Заполярья, член Общественной палаты России Игорь Шпектор.