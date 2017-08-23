Сергей Катунин: "У Коми есть шансы стать центром развития Арктики"

23 августа 2017 года, 10:26 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

У Республики Коми есть все шансы стать центром развития Арктической зоны. Об этом в дни празднования 96-летия республики в комментарии "Комиинформу" сообщил бывший мэр Сыктывкара Сергей Катунин.

"Ничего, кроме отсутствия желания, не может помешать Коми развиваться в этом направлении, - отметил он. – В середине 1990-х республике, которая не имеет границ с Баренцевым морем, удалось войти в "Баренц-регион". Если у главы Коми Сергея Гапликова есть желание сделать республику центром Арктической зоны, значит, будут подвижки в эту сторону".

С. Катунин также добавил, что большую поддержку в вопросах развития и продвижения Воркуты нынешнему руководству региона способен оказать бывший мэр Заполярья, член Общественной палаты России Игорь Шпектор.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: Катунин, арктика
  Рубрика: Политика
  • 0
  • 0
  • 0
  • 2
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

20:57 18.08.2017
Роль и место Арктики в развитии цивилизации имеют огромное значение - Сергей Гапликов
17:59 18.08.2017
При подготовке кадров для развития Арктики бережное отношение к ее экосистеме останется в приоритете
16:35 18.08.2017
Сергей Гапликов: "Коми - одна из важных ресурсных территорий, с которой начнется стратегия развития Арктики"


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

96 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ


Мы рядом
Сергей и Елена. Нуждаемся в сопровождении, репетиторстве. Сами обучим Брайлю, отремонтируем технику. (Сыктывкар)
Максим Красько. Ищу работу и любимую женщину. (Воркута)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью







Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео