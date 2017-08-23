На крыше дома в Сыктывкаре искали подростков, а обнаружили взрослых

23 августа 2017 года, 8:25 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Жители Сыктывкара 22 августа сообщили в полицию о бегающих по крыше детях.

Сотрудники Сыктывкарского аварийно-спасательного отряда "СПАС-Коми" выехали к дому 109 по улице Морозова около 12.00.

На месте они обнаружили 27-летних мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Один из них оказался жителем квартиры дома. Через форточку мужчина выбирается на крышу, чтобы покурить. Такой необычный способ он использует потому, что чердачное помещение находится под замком.

С нарушителями провели беседу сотрудники полиции.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: спасатели, спас-коми, подростки, крыша
  Рубрика: Происшествия
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