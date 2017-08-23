В Усть-Цилемском районе неизвестные подожгли деревянный трехквартирный жилой дом
23 августа 2017 года, 10:11 | Усть-Цилемский
В Усть-Цилемском районе вчера вечером загорелся жилой деревянный одноэтажный трехквартирный дом. Об этом "Комиинформу" сообщили в МЧС по Коми.
Информация об инциденте поступила на пульт дежурного в 21:46 22 августа. Горел дом №12 в деревне Чукчино по улице Промышленной.
Пожарные подразделения прибыли на место через шесть минут. В тушении принимали участие две единицы техники и пять человек личного состава пожарной охраны.
Пожар удалось потушить в 22:24 минут на площади 4 "квадрата". Огонь повредил крыльцо дома.
Погибших и пострадавших в инциденте нет. Предварительная причина пожара - поджог.
Ярослава Пархачёва
Рубрика: Происшествия
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