Популярность спиннеров привела к росту импорта игрушек в Россию

Популярность спиннеров привела к росту импорт пластмассовых игрушек на 32% во II квартале этого года по сравнению с аналогичным 2016 года, пишут "Известия".

Эксперты отмечают, что мода на спиннеры и укрепление рубля стали главными причинами роста импорта игрушек впервые за два года.

"Укрепился рубль, и рынок оживился. Кроме того, появилась модная игрушка, которой раньше не было. Спиннеры — дешевый и легкий по весу товар, и в количественном выражении их закупают много, потому что родители покупают детям сразу несколько — разных моделей, цветов", — рассказала "Известиям" президент ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

Как отмечается в исследовании Aliexpress и "Яндекс.Денег", спиннер стал самым популярным запросом у российских пользователей интернет–магазина.

Однако эксперты отмечают, что популярность игрушки сегодня уже пошла на спад, а в сентябре произойдет наибольшее снижение продаж спиннеров.