Популярность спиннеров привела к росту импорта игрушек в Россию
Популярность спиннеров привела к росту импорт пластмассовых игрушек на 32% во II квартале этого года по сравнению с аналогичным 2016 года, пишут "Известия".
Эксперты отмечают, что мода на спиннеры и укрепление рубля стали главными причинами роста импорта игрушек впервые за два года.
"Укрепился рубль, и рынок оживился. Кроме того, появилась модная игрушка, которой раньше не было. Спиннеры — дешевый и легкий по весу товар, и в количественном выражении их закупают много, потому что родители покупают детям сразу несколько — разных моделей, цветов", — рассказала "Известиям" президент ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.
Как отмечается в исследовании Aliexpress и "Яндекс.Денег", спиннер стал самым популярным запросом у российских пользователей интернет–магазина.
Однако эксперты отмечают, что популярность игрушки сегодня уже пошла на спад, а в сентябре произойдет наибольшее снижение продаж спиннеров.
Комиинформ
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