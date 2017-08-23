Возле "Югора" спасли тонущего сыктывкарца

Возле "Югора" чуть не утонул сыктывкарец.

Сообщение о происшествии поступило в службу спасения 21 августа в 15.30. На спасение утопающего выехали скорая помощь и сотрудники Сыктывкарского отряда "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС.

Мужчину из воды достали очевидцы. Врачи оказали всю необходимую помощь пострадавшему 1983 года рождения.

Помощь спасателей ему не понадобилась.