Возле "Югора" спасли тонущего сыктывкарца
23 августа 2017 года, 8:00 | Сыктывкар
Возле "Югора" чуть не утонул сыктывкарец.
Сообщение о происшествии поступило в службу спасения 21 августа в 15.30. На спасение утопающего выехали скорая помощь и сотрудники Сыктывкарского отряда "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС.
Мужчину из воды достали очевидцы. Врачи оказали всю необходимую помощь пострадавшему 1983 года рождения.
Помощь спасателей ему не понадобилась.
Юлия Николаева
Рубрика: Происшествия
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