Ухтинские спасатели эвакуировали с кладбища замерзшего мужчину
В Ухтинский аварийно-спасательный отряд "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС 21 августа поступило сообщение, что на кладбище замерзает мужчина.
Местный житель 1973 года рождения пришел на могилу к родителям и попал под сильный дождь. Возвращаться домой он не стал и переждал непогоду прямо там. В результате ухтинец так замерз, что у него отказали ноги. Он дозвонился в службу спасения.
На место около 23.00 выехали сотрудники "СПАС-Коми", по телефону было сложно разобрать, что произошло, так как у мужчины имелся дефект речи.
Замерзшего ухтинца обнаружили, отогрели в автомобиле спасателей и вернули домой. От госпитализации он отказался, находился в трезвом состоянии.
Юлия Николаева
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