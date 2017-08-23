Ухтинские спасатели эвакуировали с кладбища замерзшего мужчину

В Ухтинский аварийно-спасательный отряд "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС 21 августа поступило сообщение, что на кладбище замерзает мужчина.

Местный житель 1973 года рождения пришел на могилу к родителям и попал под сильный дождь. Возвращаться домой он не стал и переждал непогоду прямо там. В результате ухтинец так замерз, что у него отказали ноги. Он дозвонился в службу спасения.

На место около 23.00 выехали сотрудники "СПАС-Коми", по телефону было сложно разобрать, что произошло, так как у мужчины имелся дефект речи.

Замерзшего ухтинца обнаружили, отогрели в автомобиле спасателей и вернули домой. От госпитализации он отказался, находился в трезвом состоянии.