Об Арктическом форуме в Воркуте рассказали федеральные телеканалы

О II Международном Арктическом форуме в Воркуте рассказали федеральные телеканалы. В своем сюжете 5 канал акцентировал внимание на развитие туризма в суровых климатических условиях.

Как прозвучало в сюжете со ссылкой на информацию с форума, поток туристов, приезжающих в Арктику, можно увеличить в пять раз — до полутора миллионов человек. "Заменит ли вид Северного Ледовитого океана привычный пляжный отдых?" - задался вопросом корреспондент 5 канала.

"Комиинформ" публикует видео о прошедшем в Заполярье событии международного масштаба.

Напомним, Арктический форум проходил в столице Заполярья 18-19 августа на нескольких площадках - во Дворце культуры шахтеров, на крупнейшем градообразующем металлургическом предприятии "Воркутауголь", в Воркутинском горно-экономическом колледже и Воркутинском музейно-выставочном центре.

Как заявил на форуме глава Коми сергей Гапликов, в перспективе на Арктику - масса планов, которые из Коми пытаются вынести на федеральный уровень, доказав их состоятельность, перспективность и стратегичность.

У Арктики - огромная роль в будущем развитии цивилизации, подчеркнул он. В большей степени здесь предполагается инфраструктурное, транспортное и промышленное развитие.