Ottawan исполнил для сыктывкарцев большую часть своего репертуара

Шикарный подарок преподнес к 96-летию республики Монди СЛПК. Лесопромышленный гигант организовал в Сыктывкаре выступление одного из самых ярких диско-коллективов 1980-х Ottawan. По данным "Комиинформа", концерт обошелся компании в два с половиной миллиона рублей.

Вечернюю музыкальную праздничную программу открывали призеры и финалисты двух сезонов конкурса "Поющий Север". Последним выступил один из авторов конкурса Евгений Гаврилов. Он же перекинул мостик к хедлайнерам, когда учил зрителей, кои, без преувеличения, заняли всю Стефановскую площадь, движениям, которые следует исполнять под хит "Hands Up (Give Me Your Heart)". Как показал концерт, урок не прошел зря.

Впрочем, создатель Ottawan Жан-Батист Патрик и его русскоговорящая вокалистка решили начать со своего главного хита – "D.I.S.C.O.". Правда, никто, кроме самой почтенной фанатки, диско не танцевал.

Зато все дружно подпевали и охотно отзывались на призывы Пата "Давай, давай!".

Сыктывкарцы услышали в оригинальном исполнении самые яркие хиты группы: "You’re OK", которая больше известна по перепевке в болливудском фильме "Танцор диско" под названием "Jimmy Jimmy Jimmy Aaja". "Crazy Music" и "Shalala Song" окончательно расшевелили публику.

Пару раз Пат спускался со сцены и обнимался с "рашн женщины".

Конечно, вокалист немало шутил. Например, сказал, что там, откуда он приехал, тоже жарко. Настолько жарко, что он даже загорел.

Исключительно на своем творчестве Ottawan решил не ограничиваться, исполнив хит 90-х "Aisha".

Казалось бы завершив концерт на "Hands Up (Give Me Your Heart)", Пат решил исполнить на бис "D.I.S.C.O." - настолько ему понравилась сыктывкарская публика. Судя по растерянным лицам организаторов, это явно не входило в их планы.

Вероятно, из-за этого и был задержан салют, который начался с последними аккордами песни.

Всего Ottawan исполнил 12 номеров. Можно сказать, что на концерте была представлена большая часть творчества диско-группы, учитывая, что всего в их дискографии 15 песен.