Ottawan исполнил для сыктывкарцев большую часть своего репертуара

22 августа 2017 года, 22:44 |
Фото Алексея Карпова

Шикарный подарок преподнес к 96-летию республики Монди СЛПК. Лесопромышленный гигант организовал в Сыктывкаре выступление одного из самых ярких диско-коллективов 1980-х Ottawan. По данным "Комиинформа", концерт обошелся компании в два с половиной миллиона рублей.

Вечернюю музыкальную праздничную программу открывали призеры и финалисты двух сезонов конкурса "Поющий Север". Последним выступил один из авторов конкурса Евгений Гаврилов. Он же перекинул мостик к хедлайнерам, когда учил зрителей, кои, без преувеличения, заняли всю Стефановскую площадь, движениям, которые следует исполнять под хит "Hands Up (Give Me Your Heart)". Как показал концерт, урок не прошел зря.

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Впрочем, создатель Ottawan Жан-Батист Патрик и его русскоговорящая вокалистка решили начать со своего главного хита – "D.I.S.C.O.". Правда, никто, кроме самой почтенной фанатки, диско не танцевал.

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Зато все дружно подпевали и охотно отзывались на призывы Пата "Давай, давай!".

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Сыктывкарцы услышали в оригинальном исполнении самые яркие хиты группы: "You’re OK", которая больше известна по перепевке в болливудском фильме "Танцор диско" под названием "Jimmy Jimmy Jimmy Aaja". "Crazy Music" и "Shalala Song" окончательно расшевелили публику.

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Пару раз Пат спускался со сцены и обнимался с "рашн женщины".

Конечно, вокалист немало шутил. Например, сказал, что там, откуда он приехал, тоже жарко. Настолько жарко, что он даже загорел.

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Исключительно на своем творчестве Ottawan решил не ограничиваться, исполнив хит 90-х "Aisha".

Казалось бы завершив концерт на "Hands Up (Give Me Your Heart)", Пат решил исполнить на бис "D.I.S.C.O." - настолько ему понравилась сыктывкарская публика. Судя по растерянным лицам организаторов, это явно не входило в их планы.

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Вероятно, из-за этого и был задержан салют, который начался с последними аккордами песни.

Всего Ottawan исполнил 12 номеров. Можно сказать, что на концерте была представлена большая часть творчества диско-группы, учитывая, что всего в их дискографии 15 песен.

Илья Баканов

  Ключевые слова: праздник, концерт, день республики
  Рубрика: Общество
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