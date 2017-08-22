Сыктывкарцы "искупались" в салюте в честь 96-летия Коми

В Сыктывкаре прогремел салют в честь 96-летия государственности Коми.

Залпы запустили в 21.10 на другой стороне Сысолы в Заречье. "Петарды" установили у самой воды, поэтому сотни горожан смогли увидеть весь процесс запуска салюта от "а" до "я".

Салют продолжительностью в шесть минут запустили так низко, что публика словно купалась в огнях. Горожане с восторгом восприняли новые элементы: на этот раз искры взрывались внутри зубастого круга, а в дымке рассыпалась золотая пыль.

Организаторы с нетерпением ждали начала запусков - салют не начинали до тех пор, пока не завершат свое выступление гости республики Ottawan.

Сыктывкарцы на набережной в течение десяти минут ждали, пока французы пели на бис. И как только публика отпустила певцов, прогремели 200 залпов.

Напомним, в прошлом году салют в честь 95-летия Коми запустили на высоте 200 метров, а публику поздравил Влад Топалов.