В Печоре не поделили дорогу "ГАЗ" и "ВАЗ"

23 августа 2017 года, 9:42 | Печора
Фото ГИБДД

Вчера на улицах Печоры столкнулись автомобили "ГАЗ" и "ВАЗ". В аварии пострадал водитель одного из них. Об этом "Комиинформу" сообщили в госавтоинспекции региона.

22 августа в 11:10 водитель 1972-го года рождения, управляя личной "ГАЗ-3110", двигался по улице Железнодорожной со стороны Московской в сторону Транспортного проезда.

В какой-то момент он не учел дистанцию до впереди двигающегося в попутном направлении "ВАЗ-21070" под управлением водителя 1959-го года рождения, в результате чего произошло столкновение.

В ДТП пострадал водитель "ГАЗ-3110". У него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ссадины лица.

Госпитализирован мужчина непосредственно после аварии не был. В момент столкновения был пристегнут ремнем безопасности.

О водителе также известно, что в течение года к административной ответственности за нарушения ПДД он привлекался восемь раз. Водительский стаж - с 2003-го года.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: транспорт, ДТП, дороги, ГИБДД
  Рубрика: Происшествия
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