Смертельное ДТП в Сосногорском районе: водитель превысил скорость /подробности/

Стали известны подробности аварии, повлекшей смерть человека, в Сосногорском районе.

Напомним, КамАЗ на полной скорости врезался в другой большегруз, стоявший на обочине. Как рассказали "Комиинформу" в Госавтоинспекции, КамАЗ под управлением 54-летнего водителя, ставший препятствием для виновника аварии, стоял на обочине с включенным аварийным сигналом.

33-летний водитель второй машины двигался со стороны поселка Керки в сторону Малой Перы по дороге Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар по объездной. На 32-м километре он не выбрал безопасную скорость для движения, не справился с управлением и на полном ходу врезался в препятствие. Погиб его пассажир, сидевший справа. 43-летний мужчина скончался до приезда скорой.

Сам водитель получил ушибленную рану голени, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Известно, что в течение года виновник аварии четырежды привлекался к административной ответственности за нарушение правил: за пренебрежение ремнями безопасности, ближним светом и неуплату штрафов.

Против него заведено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее за собой смерть человека.