Фестиваль "Живой Воздух" в селе Ыб посетили 5 тысяч человек

19 и 20 августа Финно-угорский этнопарк в селе Ыб принимал Первый межрегиональный фестиваль воздухоплавания на тепловых аэростатах "Живой Воздух". Участниками беспрецедентного для Коми события, посвященного 96-летию республики, стали восемь команд воздухоплавателей из Екатеринбурга, Кунгура, Москвы, Переславля-Залесского, Сыктывкара, Тамбова, Набережных Челнов, порядка 300 профессиональных и самодеятельных артистов, два десятка ремесленников, полсотни волонтеров и 5 тысяч зрителей.

19 августа коррективы в "небесную" программу фестиваля внес ветер. Утренние и вечерние полеты аэростатов, световое шоу были отменены: безопасность превыше всего!

20 августа пилоты наверстали упущенное и утром, и вечером. Ближе всех к намеченной цели маркер сбросил пилот из Кунгура Илья Вертипрахов, но был оштрафован за технические нарушения и занял только третье место. На втором – Иван Маевский из Екатеринбурга, на первом - уроженец Койгородского района Иван Белых. Наш земляк теперь живет в Тамбове.

"Уникальные условия для полетов, сплошная тайга. Немногочисленные луга усеяны 2-х метровым борщевиком. Но даже в таких условиях нам удается выполнять спортивные задания и сбрасывать маркеры на кресты!" - сообщил ВКонтакте Иван Белых.

"Зона для стартов и приземления тепловых аэростатов в Коми ограничена, зато рельеф местности очень интересный. Ранним утром болота светятся как озера! – говорит президент Федерации воздухоплавания республики Павел Холод. – Фестивали воздухоплавания обычно начинаются с трех-пяти воздушных шаров. А мы сразу перескочили эту планку: шаров было восемь!"

"То, что продемонстрировали участники фестиваля "Живой Воздух", - это настоящее искусство. Спасибо пилотам за мастерство", - сказал на церемонии подведения итогов Сергей Гапликов, посвященный в воздухоплаватели и нареченный "графом финно-угорским".

Архиепископ Питирим поднялся в воздух, чтобы освятить Коми землю. Родившиеся во время полета стихи, владыка прочитал со сцены фестиваля.

Тем, кто "оставался на земле", - и детям, и взрослым - оба дня была предложена обширная спортивная и культурно-развлекательная программа: этногимнастика, гонки на радиоуправляемых моделях, древнерусские игры, показательные выступления по кроссфиту, этнодефиле, экскурсии по музею нефти и выставке уникальных светдек-картин Галины Кулаевой, контактный зоопарк, планткроссинг – обмен растениями, чеканка монет, многочисленные мастер-классы. Ветер, который мешал тепловым аэростатам, был в самый раз для воздушных змеев, которые парили в центре этнопарка.

С утра до вечера на сцену Финно-угорского этнопарка выходили и самодеятельные, и профессиональные коллективы. В воскресенье, 20 августа, в Финно-угорском этнопарке часовые концерты дали Мордовский государственный ансамбль песни и танца "Умарина" и не менее прославленный "Италмас" - государственный академический ансамбль песни и танца из Удмуртии.

Апофеозом сценической программы стало выступление солистов и симфонического оркестра театра оперы и балета Республики Коми, которое сопровождало феерию в небе: воздушные шары приземлялись на ыбских просторах под классическую музыку, которая прежде здесь не звучала.

"Благодарю всех, кто участвовал в подготовке и проведении этого необычного фестиваля. Наш коллектив поставил перед собой большую цель и добился ее с вашей помощью, - подвела итоги директор этнопарка Елена Иванова. - Спасибо за добрые отклики и критические замечания, нам важны и те, и другие, тем более, что "Живой Воздух" - первое мероприятие Финно-угорского этнопарка, которое претендует на включение в федеральный реестр, а значит, станет регулярным".

Яркий и запоминающийся праздник проводился в целях развития внутреннего и въездного, событийного и активного туризма в Республике Коми, для популяризации воздухоплавания.

Подготовка к фестивалю велась под руководством Правительства республики при поддержке служб авиационной безопасности, МВД по Коми и ГУ МЧС России по РК, сообщает пресс-служба Этнопарка.

Организаторы – Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, Финно-угорский этнопарк, Федерация воздухоплавания Республики Коми.