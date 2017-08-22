В столице Коми наградили сыктывкарцев, неравнодушных к судьбе набережной Кировского парка. Участников конкурса на ее оформление чествовали сегодня, в День празднования 96-летия Коми, в городской картинной галерее "Пейзажи Севера".

Здесь же открылась выставка из 50-ти работ, поступивших на конкурс. Участников поздравил руководитель администрации столицы Коми и председатель конкурсной комиссии Валерий Козлов.

"Благодарю всех за творчество, креативность, любовь к городу и его историческому центру, которую вы воплотили в своих работах. Порадовало большое количество детских работ, поскольку именно нашему юному поколению жить в Сыктывкаре и строить этот город. Действительно было очень нелегко определить победителей, но мы это сделали и сегодня всех наградим", – сказал Валерий Козлов.

Мэр подчеркнул, что столетие региона надо будет встретить на набережной, благоустроенной с учетом идей конкурсантов. Кроме того - отдельные слова благодарности прозвучали в адрес организаторов выставки за бережный и душевный подход к оформлению экспозиции.

Победительница в возрастной категории 5–10 лет Софья Токмакова получила из рук мэра Сыктывкара велосипед.

Юная художница Ксения Напалкова, одержавшая победу в категории 11-18 лет со своей работой "Зырянский край", стала счастливой обладательницей планшета.

В категории 19-35 лет жюри выделили работу Анастасии Морозовой и творческого коллектива "Деревянная набережная", девушке мэр вручил заслуженный смартфон.

В номинации 36 лет и старше победила Ирина Тарабукина, очаровавшая всех сочинением "Услышать музыку ветра". В подарок она получила телевизор.

Председатель Совета "Сыктывкара" Анна Дю наградила ребят, чьи работы стали победителями народного онлайн голосования.

В категории 11-18 лет лучшей признана работа Елены Андреевой, ее идее отдано 318 голосов, в категории19-35 лет респонденты выделили работу Арины Сечиной, отдав ей 334 голоса, в самой старшей категории народного голосования победу одержала Виктория Сулимова, её работа получила 419 голосов. За оригинальность замысла и творческий подход при разработке проекта была выделена работа Жанны Гудыревой.

Все участники конкурса идей оформления набережной в Кировском парке были отмечены дипломами от организаторов. Со конкурсными работами можно ознакомиться до 25 августа. Вход в галерею бесплатный.