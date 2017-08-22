В Сосногорском районе - смертельное ДТП
22 августа 2017 года, 17:01 | Сосногорск
В Сосногорском районе произошло смертельное ДТП.
Как рассказали "Комиинформу" в Госавтоинспекции, погиб пассажир большегруза.
Авария произошла в 13.40 на 31-м километре обходной автодороги Ухта - Керки. КамАЗ врезался на стоящий на дороге большегруз. По трагическому стечению обстоятельств, вторая машина оказалась такой же марки.
В результате столкновения погиб пассажир первой машины.
Обстоятельства ДТП выясняются.На месте работают сотрудники ГИБДД.
Ольга Полина
Рубрика: Происшествия
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