В Сосногорском районе - смертельное ДТП

22 августа 2017 года, 17:01 | Сосногорск
Фото из архива "Комиинформа"

В Сосногорском районе произошло смертельное ДТП.

Как рассказали "Комиинформу" в Госавтоинспекции, погиб пассажир большегруза.

Авария произошла в 13.40 на 31-м километре обходной автодороги Ухта - Керки. КамАЗ врезался на стоящий на дороге большегруз. По трагическому стечению обстоятельств, вторая машина оказалась такой же марки.

В результате столкновения погиб пассажир первой машины.

Обстоятельства ДТП выясняются.На месте работают сотрудники ГИБДД.

Ольга Полина

  Ключевые слова: смерть, ДТП
  Рубрика: Происшествия
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

08:54 22.08.2017
В Инте подросток попал под машину
11:00 21.08.2017
При подъезде к Усинску полицейским в погоне за нетрезвым водителем пришлось применить оружие
10:59 21.08.2017
В Печоре начинающий водитель врезался на Fiат Dовlо в "Ладу"


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

96 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ


Мы рядом
Наталья. Могу поделиться опытом активной жизни в коляске, воспитания детей. (Ухта)
Артем. Нехватка живого общения, сопровождение на прогулках по городу. (Ухта)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью







Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео