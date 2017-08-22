На 96-летие Коми республика предстала во всем своем многонациональном разнообразии

В полдень 22 августа на Стефановской площади Сыктывкара стартовал Межрегиональный мультикультурный этнофестиваль "Диалог культур: Северное многоцветье". В относительно небольшом сквере расположились представители самых крупных национальных объединений, а также ремесленники, чья продукция всегда пользуется спросом на подобных праздниках.

"Стало доброй традицией проводить молодежный этнокультурный фестиваль на День республики в самом ее центре. В этом году он пройдет уже в четвертый раз", - сообщила на открытии фестиваля и.о.министра национальной политики Коми Галина Габушева и поздравила всех с 96-летием государственности республики.

Программа фестиваля включала работу нескольких площадок.

По центру за памятником вождю мирового пролетариата расположился создаваемый во время "Диалога культур" под руководством этнофутуриста Юрия Лисовского и преподавателя Колледжа искусств Степана Кубика арт-объект, который довольно быстро принимал законченную форму. Готовым он займет свое место в Доме дружбы народов.

Рядом расположилась сцена, с которой своим творчеством, музыкальным и танцевальным, посетителей развлекали молодежные коллективы и солисты, представители молодежных организаций национально-культурных автономий республики.

Первыми на концертной площадке "Енбиаин" выступила группа Республиканского центра дополнительного образования "Синкопа".

После нее на сцену выходили молодые артисты с номерами различных направлений: от аутентичных национальных до популярных современных.

Например, представитель белорусской автономии прочитал рэп. Но не на белорусском, а на коми языке, с соответствующей народной аранжировкой. Была тут и цыганская, и польская, и немецкая, и башкирская молодежь.

Молодые представители польской культурной автономии "Полония" приехали в столицы Коми из Ухты.

Среди выступавших был, как они сами о себе говорят, единственный в Коми цыганский ансамбль "Шафранка". В ожидании своего выхода на сцену они фотографировались на громадном троне из сена.

Автор этого ставшего популярным у посетителей творения – Елена Карагулина. Художник рассказала корреспонденту "Комиинформа" о трех своих произведениях, которые она вместе со своей матерью Надеждой создала за шесть дней по заказу Дома дружбы народов специально для "Диалога культур".

Возле центральной сцены расположилась инсталляция, символизирующая единение национальностей.

Подвижную площадка – "Вöрасаин" олицетворял соломенный Пера-богатырь. В той части сквера гостям предложили национальные игры и забавы, вроде коми нацтональной борьбы "Зумыд ош", стрельбы из лука и арбалета, фитнес-аэробики.

Дети охотно прыгали на батуте.

Соломенный Кöрт Айка представлял ремесленников, расположившихся на мастерской "Киподтуяин". Здесь проходили спонтанные мастер-классы по созданию изделий декоративно-прикладного искусства. Любой желающий мог попробовать себя в той или иной ремесленной технике.

Например, выковать монетку на удачу.

Или просто приобрести понравившийся сувенир.

Разумеется, соломенные скульптуры стали излюбленными местами для фотографирования.