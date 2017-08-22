На 96-летие Коми республика предстала во всем своем многонациональном разнообразии

22 августа 2017 года, 15:20 | Сыктывкар
Фото Ильи Баканова

В полдень 22 августа на Стефановской площади Сыктывкара стартовал Межрегиональный мультикультурный этнофестиваль "Диалог культур: Северное многоцветье". В относительно небольшом сквере расположились представители самых крупных национальных объединений, а также ремесленники, чья продукция всегда пользуется спросом на подобных праздниках.

"Стало доброй традицией проводить молодежный этнокультурный фестиваль на День республики в самом ее центре. В этом году он пройдет уже в четвертый раз", - сообщила на открытии фестиваля и.о.министра национальной политики Коми Галина Габушева и поздравила всех с 96-летием государственности республики.

IMG_9964.jpg

Программа фестиваля включала работу нескольких площадок.

IMG_9973.jpg

По центру за памятником вождю мирового пролетариата расположился создаваемый во время "Диалога культур" под руководством этнофутуриста Юрия Лисовского и преподавателя Колледжа искусств Степана Кубика арт-объект, который довольно быстро принимал законченную форму. Готовым он займет свое место в Доме дружбы народов.

IMG_9938.jpg

IMG_9999.jpg

Рядом расположилась сцена, с которой своим творчеством, музыкальным и танцевальным, посетителей развлекали молодежные коллективы и солисты, представители молодежных организаций национально-культурных автономий республики.

IMG_0011.jpg

Первыми на концертной площадке "Енбиаин" выступила группа Республиканского центра дополнительного образования "Синкопа".

IMG_9966.jpg

После нее на сцену выходили молодые артисты с номерами различных направлений: от аутентичных национальных до популярных современных.

Например, представитель белорусской автономии прочитал рэп. Но не на белорусском, а на коми языке, с соответствующей народной аранжировкой. Была тут и цыганская, и польская, и немецкая, и башкирская молодежь.

IMG_0014.jpg

Молодые представители польской культурной автономии "Полония" приехали в столицы Коми из Ухты.

IMG_9996.jpg

Среди выступавших был, как они сами о себе говорят, единственный в Коми цыганский ансамбль "Шафранка". В ожидании своего выхода на сцену они фотографировались на громадном троне из сена.

IMG_9991.jpg

Автор этого ставшего популярным у посетителей творения – Елена Карагулина. Художник рассказала корреспонденту "Комиинформа" о трех своих произведениях, которые она вместе со своей матерью Надеждой создала за шесть дней по заказу Дома дружбы народов специально для "Диалога культур".

IMG_0016.jpg

Возле центральной сцены расположилась инсталляция, символизирующая единение национальностей.

IMG_9972.jpg

Подвижную площадка – "Вöрасаин" олицетворял соломенный Пера-богатырь. В той части сквера гостям предложили национальные игры и забавы, вроде коми нацтональной борьбы "Зумыд ош", стрельбы из лука и арбалета, фитнес-аэробики.

IMG_0003.jpg

Дети охотно прыгали на батуте.

IMG_0005.jpg

Соломенный Кöрт Айка представлял ремесленников, расположившихся на мастерской "Киподтуяин". Здесь проходили спонтанные мастер-классы по созданию изделий декоративно-прикладного искусства. Любой желающий мог попробовать себя в той или иной ремесленной технике.

IMG_9961-1.jpg

IMG_9976.jpg

Например, выковать монетку на удачу.

IMG_0015.jpg

Или просто приобрести понравившийся сувенир.

IMG_0008.jpg

Разумеется, соломенные скульптуры стали излюбленными местами для фотографирования.

IMG_9982.jpg

IMG_9946.jpg

Илья Баканов

  Ключевые слова: ремесленники, праздник, национальности, день республики
  Рубрика: Культура
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

15:47 19.08.2017
Православные Коми отмечают Яблочный Спас
18:13 18.08.2017
Журналистов Коми приглашают принять участие в конкурсе "СМИротворец"
14:39 17.08.2017
Ансамбль "Лезгинка" покажет в Сыктывкаре самые яркие танцы народов Дагестана


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

15:15
На 96-летие Коми республика предстала во всем своем многонациональном разнообразии
13:50
В Верхней Максаковке появился новый спортивный объект
13:36
В центре Сыктывкара "Город игр" предложил дошколятам анимацию, стрельбу из лука и битву на мечах
13:28
Путешествие во времени и пространстве: как День Республики отмечают в Нацмузее, Нацгалерее и детской библиотеке Коми
13:20
Юные мультипликаторы выпустили анимационный фильм "Пластилиновый Сыктывкар"

96 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ


Мы рядом
Наталья. Могу поделиться опытом активной жизни в коляске, воспитания детей. (Ухта)
Артем. Нехватка живого общения, сопровождение на прогулках по городу. (Ухта)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью







Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео