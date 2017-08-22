Руководителям ухтинских школ и детсадов напомнили о проблемах преподавания ПДД

21 августа на базе Государственного педагогического лицея в Ухте провели семинар-совещание для директоров, заведующих и заместителей по воспитательной работе образовательных учреждений, расположенных на территории города.

Как поясняют в ухтинской ГИБДД, его цель - обратить особое внимание на проблемы преподавания ПДД в общеобразовательных учреждениях как школьного, так и дошкольного образования.

Инспектор по пропаганде БДД Ирина Штибер представила статистику ДТП с участием несовершеннолетних на территории Ухты, Коми, а так же за пределами региона.

До присутствующих доведена информация о видах ответственности несовершеннолетних за нарушение ПДД, а так же были подняты вопросы о предстоящем инспектировании образовательных учреждений на предмет преподавания учащимся и воспитанникам образовательных учреждений Правил дорожного движения.

Еще раз обращено внимание представителям образовательных учреждений на неукоснительное соблюдение постановления правительства № 1177 от 17.12.2013г. и постановление Правительства № 772 от 29.06.2017г. (Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами) и приказ № 941 МВД РФ (Об утверждении порядка подачи уведомления об организованной перевозке группы детей автобусами).