Руководителям ухтинских школ и детсадов напомнили о проблемах преподавания ПДД

22 августа 2017 года, 17:15 | Ухта
Фото из архивов ИА "Комиинформ"

21 августа на базе Государственного педагогического лицея в Ухте провели семинар-совещание для директоров, заведующих и заместителей по воспитательной работе образовательных учреждений, расположенных на территории города.

Как поясняют в ухтинской ГИБДД, его цель - обратить особое внимание на проблемы преподавания ПДД в общеобразовательных учреждениях как школьного, так и дошкольного образования.

Инспектор по пропаганде БДД Ирина Штибер представила статистику ДТП с участием несовершеннолетних на территории Ухты, Коми, а так же за пределами региона.

До присутствующих доведена информация о видах ответственности несовершеннолетних за нарушение ПДД, а так же были подняты вопросы о предстоящем инспектировании образовательных учреждений на предмет преподавания учащимся и воспитанникам образовательных учреждений Правил дорожного движения.

Еще раз обращено внимание представителям образовательных учреждений на неукоснительное соблюдение постановления правительства № 1177 от 17.12.2013г. и постановление Правительства № 772 от 29.06.2017г. (Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами) и приказ № 941 МВД РФ (Об утверждении порядка подачи уведомления об организованной перевозке группы детей автобусами).

Комиинформ

  Ключевые слова: школа, транспорт, образование, дороги, дети, ГИБДД
  Рубрика: Право
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