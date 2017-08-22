В центре Сыктывкара "Город игр" предложил дошколятам анимацию, стрельбу из лука и битву на мечах

В честь Дня республики в Сыктывкаре площадка "под часами" превратилась в "Город игр". Администрация Сыктывкара подготовила развлекательную игровую программу "Ворскар" для детей, которая стартовала сегодня в полдень.

Интерактивные развлечения и игры были подготовлены как для малышей, так и для подростков.Самым маленьким мастера аквагрима разукрашивали лица.

Чуть поодаль аниматор помогал их ровесникам соревноваться на скорость в прыжках на больших резиновых мячах.

Воспитанники старших групп детских садов вместе с отцами играли в напольные игры с кубиками и фишками – "Пираты" и "Космические приключения".От настольных игр они отличались только своими размерами.

Подростки также не остались в стороне от развлечений.

За столиками их поджидали волонтеры, предлагающие сыграть партию в шахматы, шашки, домино и другие интеллектуальные игры.

Ребята, склонные к спортивным соревнованиям, сражались на мечах с реконструкторами и учились стрелять из лука.

А их отцов в это время наряжали в рыцарские латы.

Маленькие гости развлекательной площадка сначала посмотрели дефиле причесок для девочек, а затем поучаствовали вместе с ведущими в интерактивных развлечениях.

На площадке у бассейна гостей ждали скульптуры из дерева и празднично оформленная фотозона.

Не обошлось и без традиционной для детских праздников торговли квасом, игрушками, воздушными шарами и попкорном.