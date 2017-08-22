В центре Сыктывкара "Город игр" предложил дошколятам анимацию, стрельбу из лука и битву на мечах
В честь Дня республики в Сыктывкаре площадка "под часами" превратилась в "Город игр". Администрация Сыктывкара подготовила развлекательную игровую программу "Ворскар" для детей, которая стартовала сегодня в полдень.
Интерактивные развлечения и игры были подготовлены как для малышей, так и для подростков.Самым маленьким мастера аквагрима разукрашивали лица.
Чуть поодаль аниматор помогал их ровесникам соревноваться на скорость в прыжках на больших резиновых мячах.
Воспитанники старших групп детских садов вместе с отцами играли в напольные игры с кубиками и фишками – "Пираты" и "Космические приключения".От настольных игр они отличались только своими размерами.
Подростки также не остались в стороне от развлечений.
За столиками их поджидали волонтеры, предлагающие сыграть партию в шахматы, шашки, домино и другие интеллектуальные игры.
Ребята, склонные к спортивным соревнованиям, сражались на мечах с реконструкторами и учились стрелять из лука.
А их отцов в это время наряжали в рыцарские латы.
Маленькие гости развлекательной площадка сначала посмотрели дефиле причесок для девочек, а затем поучаствовали вместе с ведущими в интерактивных развлечениях.
На площадке у бассейна гостей ждали скульптуры из дерева и празднично оформленная фотозона.
Не обошлось и без традиционной для детских праздников торговли квасом, игрушками, воздушными шарами и попкорном.
Геня Джавршян
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