Путешествие во времени и пространстве: как День Республики отмечают в Нацмузее, Нацгалерее и детской библиотеке Коми

С 10:00 22 августа двери Национального музея Коми распахнулись для посетителей. В выставочных залах можно посетить две экспозиции. Первая посвящена архитектурным пейзажам в итальянской гравюре XVII-XVIII веков.

Вторая - русскому застолью. По историческим снимкам можно изучать, какими были семейные праздники в России дореволюционной, советской и современной.

Исторический отдел Нацмузея предлагает посетить все экспозиции, работающие в нем на этот день. Примечательно, что прогулки по ним будут интересны всей семье. Большая часть из них - интерактивна, позволяет прикоснуться к окаменелому зубу мамонта, самому раскопать в песке предметы быта или украшения древних коми, полистать тетради с воспоминаниями современников о разных годах жизни, примерить шлем русского богатыря, попробовать поработать на примитивном ткацком станке и многое другое.

В Национальной галерее Коми в 12:00 открылась выставка "Молодое искусство 1970-х годов". В двух залах разместились необычные, интересные и разножанровые работы художников и скульпторов, творивших в то время. Помимо этого, все желающие в этот день могут бесплатно пройтись по всем экспозициям галереи.

В Национальной детской библиотеке имени С.Маршака с 11:00 стартовали квесты для любознательных детей: мастер-классы, история Коми, ее природа и животный мир. В игровой форме могли узнать дети на этой площадке.

Большинство мероприятий продлится до 14:00-15:00.