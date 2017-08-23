Как жителям Коми уберечься от мошенников: на что обращать внимание и что делать, если беда уже случилась

Мошенничество - одно из распространенных видов преступлений. Ежедневно люди становятся жертвами мошенников. Наиболее уязвимы и "предпочтительны" для них люди пожилого возраста. Пользуясь доверчивостью, преступники, представляясь работниками социальных учреждений, благотворительных фондов или жилищно-коммунальных услуг, вводят людей в заблуждение и завладевают их деньгами и имуществом.

ГИБДД Ухты распространяет информацию о том, как не стать жертвой мошенника, что, в первую очередь, должно насторожить при общении с ним и как поступить, если беда все-таки уже случилась.

По-первых, напоминают в госавтоинспекции, - если социальные работники, слесари, электрики или представители иных организаций пришли к Вам без вызова - это уже повод насторожиться. До того как открыть дверь незнакомцу, позвоните в названную им организацию и уточните, направляли ли оттуда к Вам специалиста.

Любые выплаты ветеранам, пожилым людям осуществляются только социальным работником, с которым Вы, скорее всего, знакомы. Обмен денег без официального объявления, а тем более на дому, производиться не может.

Типичные для случаев смс-мошенничества - это приходящие сообщения: "Мама, закончились деньги, срочно положи на этот номер" или "Мама, я попал в ДТП, необходимо выслать деньги на этот номер" и другие подобные сообщения. Это, как правило, мошенничество.

Часто на мобильные телефоны жителей региона приходит сообщение о том, что банковская карта заблокирована и предлагается бесплатно позвонить на определенный номер для получения подробной информации.

В полиции предупреждают: не торопитесь звонить по указанному номеру. Чтобы похитить денежные средства, злоумышленникам нужен номер Вашей карты и ПИН-код, для этого они могут сказать о том, что на сервере, отвечающем за обслуживание карты, произошел сбой, а затем просят сообщить номер карты и ПИН-код для ее перерегистрации.

Как только Вы их сообщите, деньги будут сняты с Вашего счета. Не сообщайте реквизиты Вашей карты. Ни одна организация, включая банк, не вправе требовать Ваш ПИН-код. Для того чтобы проверить поступившую информацию о блокировании карты, необходимо позвонить в клиентскую службу поддержки банка.

Если с Вами все-таки уже случилась беда, звоните в полицию по телефону 02, с мобильного 020. И помните: полиция работает круглосуточно, без выходных и праздничных дней.