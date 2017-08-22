Молодые сотрудники СИЗО-1 приняли присягу

22 августа 2017 года, 17:04 | Сыктывкар
Фото УФСИН по Коми

Сегодня на плацу следственного изолятора № 1 состоялось торжественное построение личного состава. На площадке перед учреждением был поднят государственный флаг РФ, а также исполнен гимн России. Так молодые сотрудники СИЗО-1 приняли присягу, сообщает пресс-служба УФСИН России по региону.

Начальник СИЗО Андрей Уласевич поздравил личный состав с Днём государственного глага Российской Федерации и с 96-летием Коми.

"Желаю слаженной и результативной работы, а также сохранения сплоченности в дружном коллективе", – обратился к сотрудникам он.

Также зачитали поздравление временно исполняющего обязанности начальника Управления Александра Комкова.

Завершилось торжественное мероприятие церемонией приведения к присяге трех молодых сотрудников, недавно пришедших на службу в уголовно-исполнительную систему.

Комиинформ

  Ключевые слова: ФСИН, кадры
  Рубрика: Право
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