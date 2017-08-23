С начала года 3600 семей Коми воспользовались средствами материнского капитала

С начала года улучшили жилищные условия 2783 семьи. Из них 1060 семей частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты. Улучшение жилищных условий остается самым популярным направлением расходования материнского капитала, сообщает пресс-служба Отделение Пенсионного фонда России по Коми.

Помимо этого 811 семей направили средства на образование детей, 5 женщин перечислили маткапитал на накопительную пенсию.

В прошлом году к трем основным направлениям распоряжения средствами материнского капитала добавилось еще одно – социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов. На сегодняшний день по этому направлению принято 1 заявление.

Общая сумма средств, перечисленных Пенсионным фондом РФ на эти цели, составила 12,1 миллиарда рублей.

За десять лет действия программы материнский сертификат получили более 54 тысяч семей Коми. Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 026 рублей.

Для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.