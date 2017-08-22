При обращении в Комиэнерго жители республики чаще интересуются услугой подключения к сетям

22 августа 2017 года, 11:39 | Сыктывкар

В филиале МРСК Северо-Запада "Комиэнерго" подвели итоги одной из очных форм взаимодействия с потребителями региона – личных приемов руководителей. Такая форма "прямого диалога" практикуется в компании с августа 2016 года, и направлена на улучшение диалога энергетиков с жителями республики и повышение качества обслуживания.

За прошедший год в аппарат управления и подразделения Комиэнерго на личные приемы обратились 33 потребителя. Треть всех обращений касались вопросов технологического присоединения энергопринимающих устройств к сетям энергокомпании – наличие технической возможности подключения и ускорения его сроков.

Также жители интересовались установкой приборов учета и их обслуживанием. Всем потребителям услуг были даны квалифицированные ответы.

Опыт проведения личных приемов руководителей показал – большую часть вопросов жители решают на стадии обращения к специалистам энергокомпании в пунктах приема потребителей, которые функционируют во всех городах республики.

Однако практика "прямого диалога" будет продолжена: встречи, как и прежде, будут проходить ежемесячно во всех подразделениях филиала. О дате, времени, месте их проведения, а также о порядке записи на прием можно узнать в пунктах обслуживания потребителей, а также в интернет-приемной корпоративного сайта МРСК "Северо-Запада"

Кроме того, в филиале действуют дистанционные формы общения с потребителями — посредством телефонной связи, корпоративного сайта ПАО "МРСК Северо-Запада" и всероссийского Портала электросетевых услуг.

По телефону "горячей линии" 8-800-250-17-00 (звонки бесплатны на всей территории РФ) принимаются все обращения по вопросам деятельности филиала, в том числе об отключениях электроэнергии, повреждении энергообъектов, хищении электрооборудования, воровстве электроэнергии. По этому телефону также можно подать заявку на технологическое присоединение.

Через интернет-приемную можно оставить заявку на подключение к сетям, а в Личном кабинете клиента проследить за ее рассмотрением и выполнением мероприятий по заключенному договору.

Комиинформ

  Ключевые слова: комиэнерго, статистика, коми
  Рубрика: Экономика
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