HeadHunter: Где найти подработку в Республике Коми

Служба исследований HeadHunter выяснила, насколько востребована подработка у соискателей из Республики Коми, и как часто встречаются предложения с возможностью частичной занятости в вакансиях.

Индекс востребованности дополнительного заработка показывает ожидания соискателей на данный период времени и колеблется от "-1" до "+1", где "-1" говорит о негативных настроениях работников, а "+1" - об их стабильном самоощущении. По результатам проведенного опроса, интерес к подработке в 3 квартале 2017 года вырос. Показатель востребованности дополнительного заработка в Северо-Западном ФО (без Петербурга и Ленинградской области), включая Республику Коми, – самый высокий в сравнении с другими субъектами. То есть жители Северо-Западного ФО в большей степени нуждаются в дополнительном заработке, чем работники из других регионов страны. Для сравнения: во 2 квартале текущего года индекс равнялся -0,34, в 3 квартале - -0,36 п., что ближе к максимально негативному показателю в "-1".

Что касается предложения вакансий, которые предусматривают частичную занятость или же временную работу, то их совокупная доля в общем количестве размещенных в июне-июле 2017 г. вакансий в Республики Коми составила 5% (4% и 1% соответственно).

Вакансии с частичной занятостью чаще встречались в таких профобластях, как "Строительство, недвижимость" (27% от всех размещенных в Республике Коми предложений о работе с подобным форматом), "Продажи" (25%), "Начало карьеры" и "Маркетинг, реклама, PR" (по 18%). Так же немало вакансий с частичной занятостью в сфере "Рабочий персонал".

Большинство предложений о работе, предполагающих частичную занятость, размещены работодателями из Республики Коми для специалистов строительной сферы (проектная работа), продавцов-кассиров, тайных покупателей, мерчендайзеров, официантов/барменов, операторов call-центров, бухгалтеров, а также уборщиков.

В среднем предлагаемая заработная плата для специалистов, рассматривающих вариант частичной занятости в Республике Коми, равнялась 20 тыс. рублей.

Опрос проводился Службой исследований HeadHunter 20 июня – 23 июля 2017 года для 23 635 соискателей.

В ходе исследования было проанализировано 77 вакансий, созданных работодателями из Республики Коми, в период с 1 июня по 31 июля 2017 года.