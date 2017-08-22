Такси предложили страховать как общественный транспорт

Национальный союз страховщиков ответственности предложил включить такси в систему страхования ответственности перевозчика. Об этом "Известиям" сообщила вице-президент организации Светлана Гусар.

Система обязательного страхования ответственности перевозчиков перед пассажирами (ОСГОП) охватывает только крупногабаритный общественный транспорт.

"Сейчас автобусы, троллейбусы и трамваи застрахованы и по ОСАГО, и по ОСГОП. Неважно, на каком виде транспорта передвигается пассажир, застрахован он должен быть одинаково", — заявила Гусар.

В настоящее время за нанесение ущерба пассажиру максимальная выплата по страховке может составить до 2 млн рублей. Однако легковое такси страхуется только по ОСАГО и максимальная выплата не превышает 500 тыс. рублей.

Доцент РАНХиГС Дмитрий Тихонов отметил, что сейчас в случае нанесения ущерба пассажиру компенсацию будет выплачивать либо таксист, либо виновник ДТП. А в рамках ОСГОП получить возмещение будет проще.

"Вообще аварии с участием такси случаются редко, однако в последнее время число таксистов резко выросло. Это обстоятельство может придать инициативе страховщиков большую актуальность", — сказал он, отметив, что на стоимости проезда нововведение отразиться не должно.

Однако не все эксперты поддержали данную идею. Исполнительный директор Ассоциации "Национальный совет такси" Наталия Лозинская считает, что неясность со страховыми выплатами –– это вина страховщиков.

"Когда случается авария, таксисты зачастую снимают шашки и убирают всю атрибутику такси, чтобы получить выплату. И в этом вина именно страховых компаний, поскольку они не хотят страховать таксистов", — заявила она.