В Инте подросток попал под машину

В Инте под колеса авто попал ребенок.

Как рассказали "Комиинформу" в Госавтоинспекции, вчера, 21 августа, около 17:20 напротив д.17 по ул. Куратова водитель автомашины Лифан 214813 совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода.

В момент наезда 14-летняя девочка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу, но на на запрещающий сигнал светофора.

В результате наезда ребенок получил травмы различной степени тяжести: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану нижней и подбородочной области, госпитализирована. Кроме того, девочка потеряла передние зубы.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой, не допускать нарушения Правил дорожного движения, быть предельно внимательными на дорогах и взаимовежливыми. Так же напоминаем водителям, что в случае аварии на дороге не следует покидать место аварии и в первую очередь оказать доврачебную помощь пострадавшим и вызвать сотрудников ГИБДД. Пешеходам, при передвижении необходимо быть предельно внимательными. Прежде чем перейти проезжую часть дороги даже по регулируемому пешеходному переходу, необходимо дождаться полной остановки транспортных средств.

Родителям ГИБДД напоминает о необходимости обучения детей правилам поведения на дороге.