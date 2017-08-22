Цены на продовольствие достигнут минимума в сентябре

22 августа 2017 года, 18:01 |
Фото Антона Пархачёва

В сентябре общее снижение цен на продовольственные товары по сравнению с началом лета составит 1,3%, а для плодоовощной продукции — 79,6%. Об этом говорится в письме Минэкономразвития "О разработке прогноза социально-экономического развития РФ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".

При подсчете дефляции на плодоовощную продукцию учитывались средние потребительские цены в России на картофель, капусту, лук репчатый, морковь, огурцы, томаты, яблоки, апельсины и бананы.

Подобное снижение цен — традиционное для осеннего периода явление. Дело в том, что в начале лета в цену продуктов, помимо себестоимости производства, заложена стоимость хранения, фасовка. А осенью товар поступает на прилавок прямо с полей и изготовителям не нужно тратиться на содержание продукции. Кроме того, в 2017 году будет собран хороший урожай, пишут "Известия".

Комиинформ

  Ключевые слова: цены, продукты
  Рубрика: Экономика
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