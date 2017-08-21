На Коми ВДНХ отметили безаварийную работу АО "Транснефть-Север"

На церемонии закрытия выставки достижений и возможностей отраслей народного хозяйства региона "Достояние Севера" министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми Николай Герасимов особо подчеркнул безаварийную работу АО "Транснефть-Север".

"На протяжении нескольких лет предприятие не допустило ни одного инцидента на своих объектах. И сегодня по праву считается одним из ведущих в отрасли по экологичности и обеспечению безопасности труда работников", - отметил Николай Герасимов.

Гостям мероприятия АО "Транснефть-Север" представило макеты, наглядно демонстрирующие производственную деятельность компании. Так, был показан макет стального вертикального резервуара объемом 50 тыс. кубометров. Модель резервуара с плавающей крышей выполнена в разрезе и с фотографической точностью, что привлекло внимание специалистов из университетов и представителей предприятий нефтегазового сектора.

Диорама о ремонте магистрального нефтепровода с вырезкой катушки с большим количеством техники понравилась юным посетителям выставки и их родителям. Гостям также была представлена информация о профессиях в сфере трубопроводного транспорта и территориях производственной деятельности предприятия.

Экспозицию АО "Транснефть-Север" осмотрел и Глава Республики Коми Сергей Гапликов. Заместитель генерального директора АО "Транснефть-Север" Андрей Швец вкратце рассказал руководителю региона о представленных макетах и достижениях Общества за год.

"Главное богатство любого предприятия – это профессионалы своего дела. Электрогазосварщик "Транснефть-Север" Василий Лобжанидзе в нынешнем году занял второе место на всероссийских соревнованиях сварщиков и стал призером международного турнира. На международном конкурсе профессионалов "Лучший по профессии" команда ПАО "Транснефть" заняла первое место, победив во всех номинациях. Половина команды – это представители "Транснефть-Север", - отметил Андрей Швец.

Кроме того, при поддержке ПАО "Транснефть" в текущем году в Республике Коми открыты три современных класса и лаборатории физики в поселке Синдор, городах Микунь и Ухта. Сегодня в планах акционерного общества – обустройство аналогичного класса в г. Усинске. Все школы расположены в районах производственной деятельности АО "Транснефть-Север", сообщает пресс-служба компании.