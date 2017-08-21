Сергей Гапликов: "Республика Коми всегда отвечает любовью и уважением к тем, кто несёт добро"
В Сыктывкаре началось празднование Дня государственности региона.
"Сегодня мы живёт в непростое время, но наша Россия и наша республика всегда с честью и достоинством выходили из любых испытаний, и мы знаем, что самое главное - жить на принципах человеческого отношения к родной земле, в ближним и к будущим поколениям", - отметил глава Республики Коми на торжественном собрании, посвященном 96-ой годовщине образования региона.
"Бур лун, дона ёртъяс! Бур лун, дона гэстьяс! Поздравляю всех с 96-ой годовщиной образования Республики Коми.
Именно в Коми были достигнуты одни из самых значимых результатов развития нашей страны. Мы вспоминаем первооткрывателей Севера и Арктики, которые многие десятилетия назад, стремясь к неизведанному, покоряли просторы нашей страны. Мы храним в памяти благодарность романтикам, которые совершали настоящий подвиг, несмотря ни на какие трудности.
В республике живут представители различных народов, многие приехали сюда не по своей воле в силу разных исторических событий. Но Коми земля всегда отвечала любовью и уважением к тем, кто нёс добро и благополучие. Сегодня встречаясь с руководителями национальных диаспор, мы обсуждали текущие и насущные вопросы развития общества, добрососедского отношения и любви к нашему Коми краю. И все сходятся в одном - это наш дом, мы преумножаем и добавляем в её благополучие и процветание.
Сегодня мы вспоминаем тех, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны, тех, за чьими плечами сложнейшие годы истории восстановления страны, чей трудовой подвиг является примером для подражания подрастающего поколения. Республика Коми и сегодня является одним из важнейших стратегических регионов России в развитии Крайнего Севера и Арктической зоны, которая имеет все перспективы для вовлечения в экономическую деятельность.
Дорогие друзья, мы живёт в непростое время, но наша Россия и наша республика всегда с честью и достоинством выходили из любых испытаний. Я хочу пожелать всем в канун 96-летия: мирного неба над головой, счастья, благополучия, а нашей любимой республике - процветания. С праздником, дорогие земляки", - обратился Сергей Гапликов.
Глава Республики Коми вручил удостоверения и нагрудные знаки высшего почётного звания Республики Коми "Почётный гражданин" ветерану народного образования республики Александру Некрасову и Зинаиде Кулаковой, вдове видного политического и общественного деятеля Республики Коми Ивана Кулакова, получившего государственную награду посмертно, сообщает пресс-служба главы РК.
Комиинформ
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Новости mediametrix
Видео
Интервью
Мы рядом
Памятная дата военной истории России
1939 г. Начало наступления советских войск под командованием Г. К. Жуков против японских войск в районе Халхин-Гола.