Сергей Гапликов: "Республика Коми всегда отвечает любовью и уважением к тем, кто несёт добро"

В Сыктывкаре началось празднование Дня государственности региона.

"Сегодня мы живёт в непростое время, но наша Россия и наша республика всегда с честью и достоинством выходили из любых испытаний, и мы знаем, что самое главное - жить на принципах человеческого отношения к родной земле, в ближним и к будущим поколениям", - отметил глава Республики Коми на торжественном собрании, посвященном 96-ой годовщине образования региона.

"Бур лун, дона ёртъяс! Бур лун, дона гэстьяс! Поздравляю всех с 96-ой годовщиной образования Республики Коми.

Именно в Коми были достигнуты одни из самых значимых результатов развития нашей страны. Мы вспоминаем первооткрывателей Севера и Арктики, которые многие десятилетия назад, стремясь к неизведанному, покоряли просторы нашей страны. Мы храним в памяти благодарность романтикам, которые совершали настоящий подвиг, несмотря ни на какие трудности.

В республике живут представители различных народов, многие приехали сюда не по своей воле в силу разных исторических событий. Но Коми земля всегда отвечала любовью и уважением к тем, кто нёс добро и благополучие. Сегодня встречаясь с руководителями национальных диаспор, мы обсуждали текущие и насущные вопросы развития общества, добрососедского отношения и любви к нашему Коми краю. И все сходятся в одном - это наш дом, мы преумножаем и добавляем в её благополучие и процветание.

Сегодня мы вспоминаем тех, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны, тех, за чьими плечами сложнейшие годы истории восстановления страны, чей трудовой подвиг является примером для подражания подрастающего поколения. Республика Коми и сегодня является одним из важнейших стратегических регионов России в развитии Крайнего Севера и Арктической зоны, которая имеет все перспективы для вовлечения в экономическую деятельность.

Дорогие друзья, мы живёт в непростое время, но наша Россия и наша республика всегда с честью и достоинством выходили из любых испытаний. Я хочу пожелать всем в канун 96-летия: мирного неба над головой, счастья, благополучия, а нашей любимой республике - процветания. С праздником, дорогие земляки", - обратился Сергей Гапликов.

Глава Республики Коми вручил удостоверения и нагрудные знаки высшего почётного звания Республики Коми "Почётный гражданин" ветерану народного образования республики Александру Некрасову и Зинаиде Кулаковой, вдове видного политического и общественного деятеля Республики Коми Ивана Кулакова, получившего государственную награду посмертно, сообщает пресс-служба главы РК.