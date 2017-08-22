В России предлагают законодательно уравнять созвучное написание имен в документах граждан

В России выступили с инициативой уравнять различное написание одних и тех же имён, отчеств и географических наименований на законодательном уровне, а также признать равнозначным использование в личных данных букв "е" и "ё". Инициатива призвана значительно облегчить жизнь, например, Натальям и Наталиям или Геннадиевичам и Геннадьевичам. Об этом рассказал RT автор предложения, депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров. По его словам, многие граждане сталкиваются с тем, что из-за разного написания имени или отчества одного и того же человека некоторые документы признаются недействительными. При этом эксперты полагают, что учесть все разночтения в одном законе будет очень трудно.

В ближайшее время в законодательное собрание Ленинградской области для последующего направления в Госдуму поступит законопроект о внесении изменения в статью 3 Федерального закона "О государственном языке Российской Федерации", согласно которому предлагается признать равнозначными созвучные имена, отчества и географические наименования, имеющие различное написание. По мнению автора инициативы, неточные формулировки или незначительные ошибки в персональных данных не должны являться юридическим препятствием, если идентификация владельца документов возможна на основании сведений, содержащихся в иных официальных бумагах, которые ему принадлежат.

Депутат сообщил, что если поправки вступят в силу, то совместно с экспертами будет утверждён список имён, отчеств и географических наименований, которые нужно признать равнозначными.

Согласно предложению, буквы "е" и "ё" в российских документах также следует уравнять.

По словам Петрова, поправки избавят людей от необходимости проходить длительную бюрократическую процедуру в случае возникновения спорных ситуаций.

"Судебная практика исходит из того, что, например, написание буквы "е" вместо "ё" не мешает идентификации владельца документа. Главное, чтобы в других документах этого человека все его данные были указаны правильно. Но это не решает проблему, поскольку факт обращения в суд сам по себе несправедлив, длителен и трудозатратен", — отметил депутат.

Предлагаемый закон давно ждут люди, чьи личные данные из-за сложившихся стереотипов и невнимания могут быть по-разному написаны, считает заместитель председателя Союза юристов Москвы Александр Толмачёв. Несмотря на свою многолетнюю юридическую практику, он сам потратил год на то, чтобы доказать действительность документов, где ошибка в фамилии заключалась всего в одной букве.

"В старом паспорте фамилия была написана через "ё", а в новом написали через "е". Всё было нормально, пока не состоялась сделка с недвижимостью. Мне отказали в регистрации, и пришлось доказывать, что предыдущий паспорт был выдан правильно, предоставлять свидетельство о рождении, доказывать, что родители носили фамилию, написанную через "ё". Самая большая проблема была в том, что я родился в Туркменистане и с меня потребовали справки из этой страны", — рассказал юрист.

По его мнению, унификация должна коснуться не только тех имён, фамилий и географических названий, которые написаны на русском языке, но и тех, которые указаны латиницей. Толмачёв утверждает, что в своей работе сталкивается со случаями, когда у граждан из-за разного написания возникали проблемы с получением загранпаспортов, виз и восстановлением кредитных карт.

В России предлагают стандартизировать нормы русского языка — провести экспертизу всех словарей, представленных на рынке, переработать...

При этом доктор филологических наук, профессор НИУ ВШЭ Анатолий Баранов полагает, что реализовать инициативу будет непросто.

"Нужно понимать, что есть случаи очевидные, допустим с варьированием "ия" — "ья", а есть неочевидные, сложные. Например, с иностранными именами и фамилиями. И все они должны быть предусмотрены, иначе в законе будут пробелы. Сделать это очень сложно. Необходимо будет проводить колоссальную работу со специалистами и составлять реестр имён. Но все проблемы всё равно решить не удастся, останутся спорные и неучтённые случаи. Идея хорошая, но труднореализуемая", — отметил он.

Согласно действующему законодательству, если имя или отчество в одном из документов, удостоверяющих личность, написано иначе, чем в других, гражданин — в зависимости от конкретного случая — должен или поменять документ, или обратиться в отдел ЗАГС по месту жительства с заявлением о внесении изменений и исправлений в актовую запись, или взять справку с экспертным заключением, подтверждающим идентичность имён.

В частности, такие справки выдают в Институте русского языка им. В.В. Виноградова РАН.

Лингвист, сотрудница института Оксана Грунченко рассказала RT, что для получения справки необходимо представить внушительный набор документов.

"Люди приносят большое количество бумаг, отражающих весь их жизненный путь, — от свидетельства о рождении до трудовой книжки. Если во всех этих документах варьирование при написании имён, фамилий, отчеств находится в языковых пределах (Ефросинья/Ефросиния), то оно не препятствует отождествлению и человек получит соответствующую справку. Но в случаях, когда документы безвозвратно утрачены, то есть весь пакет документов составить не получится, восполнить этот пробел можно только через суд. Лингвисты тут не помогут", — объяснила она.

Грунченко также отметила, что при создании реестра допустимых форм имён собственных можно обратиться к уже существующим в России словарям личных имён.

"Самые известные — это словари Петровского и Суперанской. Эти словари уже неоднократно переиздавались, и справедливо считается, что именно они достаточно полно отражают систему личных собственных имён, по крайней мере широко употребляемых. Можно было бы признать эти словари единым реестром таких имён", — добавила лингвист.

Но чаще всего сама по себе справка проблему не решает. Как правило, пострадавшим приходится обращаться в суд с заявлением об установлении факта, имеющего юридическое значение.

Москвичка Ирина Андреева рассказала, что не могла получить наследство, которое ей оставил папа, поскольку в паспорте отца его имя значилось как Данила, а в её свидетельстве о рождении — как Даниил.

"Во вступлении в права наследства нам отказали, направили в архив ЗАГСа города, где родился отец. Документы оказались утерянными. Получили экспертное заключение о равнозначности имён, но этого оказалось недостаточно. Пришлось обращаться в суд. Там попросили предоставить целый ворох документов, копии которых нужно было заказывать в другом регионе и ждать, пока они придут по почте. На всё у нас ушло почти пять месяцев", — сообщила Андреева.

Житель Самары Дмитрий Иванов заявил, что его маме Пенсионный фонд отказал в оформлении пенсии из-за того, что в паспорте она записана как Леонтьевна, а в трудовой книжке — как Леонтиевна.

"Нам сказали, что нужно обратиться в последнее место её работы и там трудовую поменяют. Но оно было ликвидировано ещё год назад. Предыдущее тоже закрылось. Теперь говорят: нужно собирать целый пакет документов и идти в суд", — поделился он.