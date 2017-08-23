В Сыктывдинском районе системы видеонаблюдения установлены в 22-х школах

23 августа 2017 года, 11:46 | Сыктывдинский
Фото active-eye.ru

В Сыктывдинском районе в 22-ух школах в рамках антитеррористической защиты были размещены системы видеонаблюдения и установлены ограждения. Как сообщила на заседании Совета депутатов района начальник управления образования администрации муниципалитета Нина Панюкова, стоимость работ составила чуть более 3,5 млн. рублей.

По ее словам, большой блок работы проведен по устранению предписаний Роспотребнадзора Коми.
Надзорным органом за 2016-2017 учебный год было выявлено 187 пунктов предписаний в 11-ти учреждениях. На сегодня 158 пунктов выполнены, что составляет 85% от общего количества. Основные требования касались ремонта пищеблоков, спортивных залов, туалетов, замены оконных и дверных блоков, ремонта кровли, строительства веранд, оборудования площадок для мусорных контейнеров.
Кроме того, продолжается работа по приобретению компьютерного и интерактивного оборудования, учебников, мебели и дидактического оснащения. В этом году было проведено более 50-ти электронных аукционов на сумму 13 млн. рублей.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: школы, система видеонаблюдения
  Рубрика: Общество
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