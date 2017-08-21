В Сыктывкаре у дачников изъяли более двухсот кустов мака

На территории региона проводится оперативно-профилактическая операция "Мак".

В рамках оперативно-профилактической операции "Мак" сотрудники УМВД России по городу Сыктывкару проводят рейды по выявлению культивирования мака и других растений, содержащих наркотические вещества. Кроме того, организовано информирование граждан об ответственности как за выращивание, так и непринятие мер по уничтожению наркосодержащих растений.

В выходные дни полицейские навестили дачников нескольких обществ и в ходе бесед вручили им памятки. Сыктывкарцы задали правоохранителям интересующие их вопросы и обещали поделиться информацией со знакомыми и близкими. Кроме того, материалы размещены на досках для объявлений дачных обществ, остановках и магазинах.

В ходе рейдов по дачным участкам и в столице региона изъяты более 200 кустов мака.

Министерство внутренних дел по Республике Коми обращает внимание на то, что согласно российскому законодательству, посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, а также культивирование мака, конопли и других растений, содержащих наркотические средства, влечет за собой административную и уголовную ответственность.

Согласно ст.231 УК РФ, виновные наказываются штрафом в размере до 300 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до 2 лет, а при более тяжком преступлении – до 8 лет.

В соответствии со ст.10.5.1 КоАП РФ предусмотрен штраф от полутора тысяч до 4 тысяч рублей или административный арест до 15 суток. Для юридических лиц – штраф до 300 тысяч рублей.

Неприятие мер по уничтожению наркосодержащих растений в соответствии со ст. 10.5 КоАП влечет за собой наложение штрафа на граждан в размере до 2 тысяч рублей, для юридических лиц - до 40 тысяч рублей.

Жители республики, желающие противодействовать незаконному обороту наркотиков, их немедицинскому потреблению, могут отправить информацию через официальный сайт МВД по Республике Коми либо сообщить по телефонам дежурной части МВД по РК 8(8212) 28-23-03, 28-23-05, 02 либо в территориальные подразделения МВД по Республике Коми.

Профилактические мероприятия будут продолжены, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.