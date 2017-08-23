Для школ Сыктывдинского района закуплено более пяти тысяч учебников

23 августа 2017 года, 10:57 | Сыктывдинский
Фото www.detkityumen.ru

Для школ Сыктывдинского района в этом году приобретено 5 113 учебников на сумму чуть более двух миллионов рублей. Об этом на заседании Совета депутатов Сыктывдинского района сообщила начальник управления образования Нина Панюкова, докладывая от готовности образовательных учреждений к новому учебному году.

По ее словам, в этом году в школах района была проведена инвентаризация учебных фондов, которая показала, что обеспеченность учебными материалами составила 100%.

Кроме того, общее количество учебников увеличилось на 10% - с 59 249до 65 759 экземпляров, а количество обновленных учебников увеличилось на 13,7 % - с 38 367 до 44 433 экземпляров.

В течение года в школы района поступили учебники этнокультурной направленности в количестве 633 экземпляра на сумму 160 284 рубля, что составляет 33% от потребности школ.

***В Сыктывдинском районе 27 образовательных учреждений, в том числе 12 школ, 12 детских садов, три центра дополнительного образования детей. В образовательных учреждениях обучаются 2 641 учащихся и 1 491 воспитанников, из них 1 478 детей посещают центры дополнительного образования.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: школы, учебники
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

18:47 14.08.2017
В первый день записи в "Кванториум" в порядке живой очереди в РЦДО приняли 450 сыктывкарских родителей
18:18 14.08.2017
Родители Коми могут отправить детей на юг и в Кировскую область
13:50 14.08.2017
Каждый четвертый ребенок Коми уже отдохнул в детских лагерях


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

96 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ


Мы рядом
Сергей и Елена. Нуждаемся в сопровождении, репетиторстве. Сами обучим Брайлю, отремонтируем технику. (Сыктывкар)
Максим Красько. Ищу работу и любимую женщину. (Воркута)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью







Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео