"Коренные женщины Коми" предложили привлекать к борьбе с алкоголизмом психологов, наркологов и церковь

Доносить информацию о вреде алкоголя должны специалисты – представители Русской православной церкви, профессиональные наркологи и психологи. Чтобы бороться с алкогольной зависимостью на селе, нужно, чтобы специалисты могли оказаться на месте и оказать всю необходимую помощь. С такой идеей 21 августа на встрече национально-культурных автономий с главой Коми выступила председатель Коми региональной общественной организации "Коренные женщины Республики Коми" Галина Князева.

Она напомнила, что 2008-2010 годах подобный проект уже работал – тогда "Коренные женщины Коми" выиграли президентский грант. Сейчас возродить его хотят совместно с "Изьватас" и "Коми войтыр".

"Мы просим правительство региона оказать нам финансовую поддержку, чтобы мы могли привезти, разместить и накормить специалистов. Потому что именно они могут донести до людей, как можно жить по-другому", - уверена Г.Князева.

С.Гапликов отметил, что в Коми, по сравнению с другими регионами России, хорошая ситуация по борьбе с контрафактом. Кроме того, по его словам, заметно улучшилась статистика по преступлениям, совершенным детьми до 18 лет. "Так как львиную долю преступлений подростки совершают в состоянии алкогольного опьянения, эти цифры говорят о том, что в этом направлении нам есть чем гордиться", - сказал С.Гапликов.

Он пообещал, что программы по искоренению алкоголизма правительство региона поддержит. И не только финансово, но и организационно.