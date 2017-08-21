Госавтоинспекторы Ухты вышли на борьбу с незаконными лесными вырубками. С 21 по 27 августа на территории города сотрудники ОГИБДД ОМВД России по городу проводят оперативно-профилактическое мероприятие "Лесовоз".

Как пояснили "Комиинформу" в ухтинской госавтоинспекции, его цель - предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений и административных правонарушений, совершаемых в сфере лесопромышленного комплекса.

Согласно ст.260 УК РФ, максимальное наказание за незаконную рубку, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений в значительном размере составляет два года лишения свободы и денежный штраф в размере от 100 000 до 200 000 рублей или без такового. Если данное деяние совершено в крупном размере, группой лиц или с использованием служебного положения, то наказание составит до 7 лет лишения свободы со штрафом от 300 000 – 500 000 рублей.

Статья 261 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за уничтожение или повреждение лесных насаждений. Максимальное наказание за совершение данного преступления составляет 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 000 рублей или без такового.

Существующее уголовное законодательство России регламентирует ответственность не только за незаконную порубку леса (ст. 260 УК РФ) и уничтожение или повреждение лесных насаждений (ст.261 УК РФ), а также за приобретение, хранение, перевозку, переработку в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины (ст. 191.1 УК РФ). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде крупного денежного штрафа, принудительных, исправительных или обязательных работ, или лишения свободы на срок до 5 лет.

Ответственность за нарушение правил лесопользования предусмотрена и Кодексом РФ об административных правонарушениях (ст.8.24-8.28.1, 8.32). Основным правонарушением является незаконная порубка деревьев и кустарников (ст. КоАП РФ). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде наложения административного штрафа: на граждан – 4 000-5 000 рублей, на должностных лиц – 40 000-50 000 рублей, на юридических лиц – 300 000-500 000 рублей.

Личный состав ОГИБДД ОМВД России по Ухте ориентирован на проведение проверок автотранспорта, перевозящего лесопродукцию с целью выявления незаконных перевозок леса и его транспортировки без соответствующих документов за пределы города.

Особое внимание сотрудники ГИБДД уделят наличию соответствующих документов у водителя, предусмотренных Правилами дорожного движения, в том числе на перевозочную деятельность (наличие путевого листа с соответствующими отметками о прохождении предрейсового медицинского и технического осмотра, страхового полиса, товаро транспортных накладных и т.д.).

Планируется проведение регулярных совместных рейдов с другими службами ОМВД.