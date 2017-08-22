ЦИТ обеспечил создание портала о туризме в Республике Коми

Центр информационных технологий обеспечил создание и дизайн портала Туристского информационного центра Республики Коми. В настоящее время он функционирует в тестовом режиме. Задача портала – обеспечить полезной практической информацией всех желающих провести свободное время, изучая достопримечательности на территории региона.

Как сообщили "Комиинформу" в центре информационных технологий, портал https://tourism.rkomi.ru/ создан специалистами центра информационных технологий по заказу Минкультуры Республики Коми, подведомственным учреждением которого является недавно открытый Туристский информационный центр.

"Задача сайта, созданного ярким и красочным, при этом с акцентом на цвета республиканского триколора и с элементами национального орнамента в оформлении рубрик, – обеспечить максимальное удобство пользователей и привлечь их внимание полезной информацией для проведения отпуска, выходных и просто свободного времени на территории Коми. На сайте выложена информация о республике, путеводитель по городам и районам, туры и маршруты, фотогалереи и видео-ролики, а также контактные данные информцентра", - отметили в центре информационных технологий.

Отдельные разделы посвящены финно-угорскому этнопарку в селе ЫБ Сыктывдинского района, а также межрегиональному турпроекту "Северное ожерелье России". Он состоит из комплекса маршрутов, объединяющих исторические города, областные центры, крупные населенные пункты Северо-Запада РФ, где сохранились уникальные памятники истории и культуры, а также природные объекты, в том числе включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Проект объединяет все 11 регионов Северо-Западного федерального округа.

На главной ленте сайта можно изучить информацию о десяти причинах для посещения Республики Коми и еще о пяти причинах для того, чтобы обязательно вернуться сюда еще раз.

***ГАУ РК "ЦИТ" (центр информационных технологий) – госучреждение, подведомственное Администрации Главы Республики Коми. Это крупнейшая ИТ-компания на территории республики. Центр наделен правительством Республики Коми функциями регионального оператора безопасности инфраструктуры электронного правительства. Центр отвечает за техническое обеспечение эксплуатации региональных информационных систем, а также за техническую поддержку компьютерных систем органов исполнительной власти региона. В штате центра свыше трехсот высококвалифицированных специалистов по информационным технологиям.