"Коми энергосбытовая компания" стала одним из самых ярких участников ВДНХ

"Коми энергосбытовая компания" приняла участие в масштабной выставке ВДНХ Коми, которая прошла в ТРЦ "Июнь" 20 августа.

Гости выставки могли у стенда компании зарегистрироваться в "личном кабинете" клиента, проверить задолженность, а добросовестным потребителям вручили призы - энергосберегающие лампочки.

Свою задолженность проверили более 300 человек. Только у пятерых выявилась небольшая задолженность, которая тут же была погашена.

Порядка сотни клиентов подключились к "личному кабинету" клиента. Этот сервис позволяет оплачивать счета, смотреть историю платежей, передавать показания приборов учета, не выходя из дома.

Воспользоваться предоставленными компанией услугами решил и заместитель председателя правительства Коми, министр промышленности Николай Герасимов. Почетному гостю за своевременную оплату счетов, как и другим сыктывкарцам, досталась современная энергосберегающая лампочка.

У стенда Коми энергосбытовой компании на ВДНХ сыктывкарцы не только получали полезные услуги, они узнали, что на сайте с помощью удаленных сервисов можно заказать замену счетчиков. Там же можно купить энергосберегающие обогреватели, которые потребляют в 5,5 раз меньше электричества, чем стандартный масляный радиатор. Они выгодны собственникам частных домов и желающим утеплить балконы.

Сыктывкарцы охотно интересовались приборами учета, представленными на стенде "Коми энергосбытовой компании". Сегодня компания предлагает своим клиентам все виды приборов учета энергоресурсов.

По приборам учета воды вопросов много не возникало, рассказал "Комиинформу" специалист компании Михаил Омелин. Есть счетчик на горячую и холодную воду. Все об этом знают. Правда в последнее время выпускают универсальные счетчики. А вот что касается электроэнергии, здесь есть интересные нюансы.

С 2000 года потребителям предлагают не только однотарифные, но и многотарифные счетчики.

"Если вы жаворонок и ложитесь спать до 23.00, вам подходит однотарифный счетчик, - пояснил М. Омелин. - Это счетчик без временных зон, сколько энергии потратили, столько и заплатили. А вот двухтарифный счетчик рассчитан на сов. Он делится на две зоны: день (с 7.00 до 23.00) и ночь (с 23.00 до 7.00). Ночной тариф, как известно, дешевле дневного.

Это выгодно частному сектору, где велик объем энергопотребления, так как за счет электричества обогревается весь дом. Собственник может протопить дом ночью, при этом счетчик будет работать по льготному тарифу".

Как отметил специалист, счетчик выгоден и тем, кто использует программируемые на ночь стиральные машины.

Большим плюсом многотарифного счетчика является его универсальность. Его всегда можно перепрограммировать на однотарифный план работы, а если клиенту не понравится, вновь сделать многотарифным.

В Коми такие счетчики устанавливают с 2000 года, но они до сих пор не получили широкое распространение. В компании предлагают пересмотреть свою позицию в выборе того или иного прибора учета и потреблять электроэнергию более эффективно, к тому же, экономя свои деньги.

На выставке компания не только консультировала своих клиентов по интересующим вопросам, но и совместно с ПАО "Т Плюс" организовала для гостей необычный праздник с молниями, ледяным дымом и живой совой.

Напомним, на всероссийском фестивале #Вместе_ярче в Сыктывкаре "летали" совы и горели руки. Организаторы выразили надежду, что после праздника у сыктывкарцев возникнет желание лучше узнать энергетику и больше узнать об энергосбережении.

Энергосбережение - это не только тепло и вода, не только электричество, но и бережное отношение к энергоресурсам. Это внимательное отношение к самим себе, близким, к своему городу и природе.

В завершении фестиваля на сцене появилась огромная живая сова. Именно это животное демонстрирует лучшие навыки энергосбережения. Приглушив музыку, чтобы не травмировать резкими звуками животное, организаторы пригласили всех желающих сфотографироваться с самым энергоэффективной птицей.