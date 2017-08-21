МОД "Коми войтыр" предложил больше требовать с муниципалитетов

21 августа 2017 года, 17:41 |
Фото из архивов ИА «Комиинформ»

На встрече представителей национально-культурных автономий с главой Коми Сергеем Гапликовым 21 августа председатель "Коми войтыр" Алексей Габов предложил отслеживать, как в главы муниципалитетов следят за выполнением пунктов резолюций, принятых на съездах "Коми войтыр".

"Нужно, чтобы над ней работали, чтобы был конкретный отчет, по пунктам, которые были исполнены. Чтобы было ясно – этот документ принимается не зря", - предложил А.Габов.

С.Гапликов заявил, что предложение принимается. "Мы будем максимально содействовать, чтобы все вопросы открыто обсуждались, как обсуждались и причины, почему не получилось реализовать все задуманное", - сказал глава Коми.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: резолюция, муниципалитет, Коми войтыр
  Рубрика: Общество
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