МОД "Коми войтыр" предложил больше требовать с муниципалитетов

На встрече представителей национально-культурных автономий с главой Коми Сергеем Гапликовым 21 августа председатель "Коми войтыр" Алексей Габов предложил отслеживать, как в главы муниципалитетов следят за выполнением пунктов резолюций, принятых на съездах "Коми войтыр".

"Нужно, чтобы над ней работали, чтобы был конкретный отчет, по пунктам, которые были исполнены. Чтобы было ясно – этот документ принимается не зря", - предложил А.Габов.

С.Гапликов заявил, что предложение принимается. "Мы будем максимально содействовать, чтобы все вопросы открыто обсуждались, как обсуждались и причины, почему не получилось реализовать все задуманное", - сказал глава Коми.