Участников ВДНХ зарегистрировали на портале госуслуг

Центр информационных технологий зарегистрировал на портале госуслуг участников выставки достижений народного хозяйства, которая прошла в Сыктывкаре в рамках празднования дня государственности Республики Коми.

Более сотни посетителей торгового центра "Июнь", на площадях которого была развернута выставка, смогли получить доступ к порталу gosuslugi.ru благодаря акции центр информационных технологий. Его представители регистрировали всех желающих при наличии паспорта и СНИЛС.

Как сообщила представитель центра Юлия Никитина, обладатели подтвержденной учетной записи обрели доступ к порталу, через который теперь смогут быстро и просто заказывать необходимые госуслуги. К примеру, поставить ребенка в очередь на детский сад или получить номерок на прием к врачам. Либо оформить паспорт (и российский, и заграничный), прописку по месту жительства. Также можно оформить получение свидетельств о рождении, регистрации брака, усыновлении, смерти. Кроме того – заказать охотничий билет, справку об отсутствии судимости. Помимо этого можно проверить состояние своего пенсионного счета, наличие задолженностей по налогам и исполнительным производствам и если таковые выявлены – тут же оплатить их. Как и штрафы ГИБДД.

Те госуслуги, оформление которых требует оплаты госпошлины, для обладателей учетной записи на портале обойдутся дешевле, поскольку при оплате госпошлины через портал предусматривает скидку до 30 процентов.

"Между тем, одно из главных преимуществ, как констатировали сами участники акции, поясняя свое желание зарегистрироваться на портале, - это отсутствие необходимости очных контактов с представителями госструктур и органов власти, что неизбежно при личной подаче документов на получение госуслуг. Электронная форма на портале позволяет подавать документы дистанционно в любое время дня и ночи – когда это удобно самому человеку", - отметила Юлия Никитина.

Она напомнила, что пользоваться порталом можно не только на компьютере или планшете. Те, кто привык все делать с помощью сотового телефона, могут скачать бесплатное мобильное приложение "Госуслуги".

В рамках постоянной работы по популяризации получения госуслуг в электронной форме аналогичную акцию ГАУ РК "ЦИТ" проведет 22 августа, в день республики, на Стефановской площади Сыктывкара. Стойка с узнаваемой символикой госуслуг будет работать около здания Администрации Главы республики. Все жители и гости Сыктывкара смогут получить подтвержденную учетную запись при предъявлении паспорта и СНИЛС, а также им будут розданы буклеты с информацией о популярных госуслугах, сообщает пресс-служба ЦИТ.

***ГАУ РК "ЦИТ" (центр информационных технологий) – госучреждение, подведомственное Администрации Главы Республики Коми. Это крупнейшая ИТ-компания на территории республики. Центр наделен правительством Республики Коми функциями регионального оператора безопасности инфраструктуры электронного правительства. Центр отвечает за техническое обеспечение эксплуатации региональных информационных систем, а также за техническую поддержку компьютерных систем органов исполнительной власти региона. В штате центра свыше трехсот высококвалифицированных специалистов по информационным технологиям.