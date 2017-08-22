Врач-гигиенист Татьяна Вахнина: Перед первым посещением детского сада ребенку не надо давать новых блюд

Соблюдение режима дня поможет ребенку двух-трех лет адаптироваться к детскому саду. О том, каким должен быть правильный режим дня для малышей в новой рубрике "То, что доктор прописал" рассказала врач по гигиене детей и подростков отделения медицинской помощи обучающимся Сыктывкарской детской поликлиник №2 Татьяна Вахнина.

По словам доктора, в первый год посещения детского сада родители должны научить ребенка соблюдать режим дня. В последующие годы это поможет ему с легкостью адаптироваться к смене видов деятельности без вреда для центральной нервной системы.

"Первый год в детском саду - новый этап в жизни ребенка, насыщенный впечатлениями, - отметила Т. Вахнина. – От того, какими они будут, зависит то, как ребенок будет ходить в детский сад. Облегчить этот период поможет четко выработанный режим дня".

Для укрепления здоровья детей, развития организма и центральной нервной системы необходимы ежедневные прогулки. Дети дошкольного возраста должны гулять не менее четырех часов в день. Это время можно распределить на две прогулки - утром и вечером. Также для малышей обязателен дневной сон длительностью до трех часов.

Перед тем, как привести ребенка в первый раз в дошкольное учреждение, желательно его заранее с ним познакомить. Медики не рекомендуют давать детям перед детским садом новые блюда. Питаясь в детском саду, где достаточно разнообразное и непривычное для них меню, дети и так испытывают стресс.

"После возвращения домой позвольте ребенку поиграть в любимые игры, порисовать, почитайте ему книгу, - добавила врач-гигиенист. – Вечером можно выйти на прогулку. Просмотр телепередач на ночь нежелателен, перед сном полезно вовлечь ребенка в успокаивающую и интересную деятельность".

Сон должен составлять не менее 11-12 часов в сутки, а это значит, что малыша надо укладывать в 20-21 часов вечера. Никаких возбуждающих игр на ночь быть не должно, но некий успокаивающий ритуал полезен. Это может быть ванна перед сном, чтение сказок или рисование.