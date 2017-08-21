В Коми рассмотрят способы воспитания педагогов для организации досуга молодежи

В регионе нужно разработать систему организации детского и подросткового активного туризма. С такой идеей 21 августа на встрече с главой республики в Доме дружбы народов выступил председатель Межрегионального общественного движения коми-ижемцев "Изьватас" Николай Рочев.

"Сейчас у нас нет внятной молодежной политики. Молодежные парламенты и правительства – это игра в политику. А людьми от 15 до 23 лет – людьми в самом "протестном" возрасте – заняться некому, - сказал Н.Рочев. – Я 33 года каждый год летом набирал группы и мы отправлялись в походы с детьми. Но в этом году на Приполярном Урале не было ни одной школьной группы. Все потому, что у нас запретить проще, чем организовать".

Н.Рочев сослался на то, что в Коми педагогам запретили организовывать такие походы после распоряжении регионального управления Роспотребнадзора об опасности туляремии. Организаторы пытались оспорить это решение, но не смогли.

"Мы не раз обсуждали вопрос вовлечения молодежи в туристическую деятельность. Ведь прохождение испытаний – одна из форм воспитания. А мы сейчас отгораживаем детей от всех видов нагрузки, - высказался глава региона Сергей Гапликов. – Да, не каждый учитель может взять на себя ответственность и отвести класс в поход. Но такая возможность должна быть. А для этого нужны условия. Считаю, что их может создать лагерь, в котором педагоги могли бы сначала сами научиться такой работе, а затем приобщать детей и подростков к туризму".