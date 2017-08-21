Для здания бывшей поликлиники в Сыктывкаре до сих пор не найден покупатель

21 августа 2017 года, 15:15 | Сыктывкар
Фото Дарьи Шучалиной

В Сыктывкаре продолжается приём заявок на приобретение муниципального имущества.

Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, мэрия города приглашает заинтересованных лиц принять участие в электронном аукционе.

На продажу выставлены следующие объекты:

– здание бывшей котельной СМЗ по адресу: г.Сыктывкар, Сысольское шоссе, 5 одновременно с земельным участком (начальная цена 2 506 060 рублей, в том числе стоимость земельного участка – 846 970 рублей);

– здание бывшей поликлиники № 1 по адресу: г.Сыктывкар, ул. Бабушкина, 21 одновременно с земельным участком (начальная цена 92 000 000 рублей, в том числе стоимость земельного участка – 20 000 000 рублей);

– здание вспомогательного корпуса по адресу: г.Сыктывкар, ул. Бабушкина, 21 одновременно с земельным участком (начальная цена 7 000 000 рублей, в том числе стоимость земельного участка – 5 000 000 рублей).

В настоящее время объекты недвижимости не эксплуатируются.

Продажа муниципального имущества будет производиться посредством проведения открытого аукциона в электронной форме на электронной площадке – универсальная торговая платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция "Приватизация, аренда и продажа прав").

Приём заявок на участие в аукционах осуществляется с 17 июля до 17:00 (мск) 25 августа 2017 года. С подробной информацией и порядком торгов можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО ГО "Сыктывкар", www.torgi.gov.ru., а также на электронной площадке ЗАО "Сбербанк-АСТ".

По вопросам подачи заявок, осмотра объекта, ознакомления с иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи, проведения торгов также можно обращаться по телефонам: 24-24-45, 29-42-07.

Полный текст информационных сообщений размещен на сайте: www. torgi.gov.ru (ИНН Продавца 1101482360); www.сыктывкар.рф (Администрация/Комитет по управлению муниципальным имуществом / Продажа муниципального имущества)".

Комиинформ

  Ключевые слова: продажа
  Рубрика: Экономика
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