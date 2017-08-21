В Сыктывкаре отремонтировали 33 двора

В Сыктывкаре завершён ремонт 33 дворов в рамках проекта "Городская среда".

Всего в этом году в рамках соответствующего проекта запланировано отремонтировать 52 дворовые территории. Таким образом, в Сыктывкаре кампания по ремонту дворов в 2017 году реализована более, чем на половину, сообщает пресс-служба мэрии.

В данный момент подрядчик ремонтирует дворы домов №17 и №38 по улице Ручейной, №16 по улице Советской и №36 по улице Пушкина. В Эжве работы идут во дворах домов №28, №45 и №55 по проспекту Бумажников. Соблюдение графика и качества проведения ремонта находится на личном контроле мэра Сыктывкара Валерия Козлова, который несколько раз в неделю совершает инспекционные выезды по объектам.

"В целом работы идут в плановом режиме, несмотря на погодные условия, подрядчик справляется, в том числе – исправляет мелкие недочёты, которые вызывают у нас нарекания. Впереди ещё достаточно большой объём работ, однако у нас нет сомнений, что подрядчик под нашим контролем справится с поставленной задачей в срок и при обязательном соблюдении качества ремонта", – пояснил Валерий Козлов.

Работы завершены по следующим адресам:

– Октябрьский пр-т, д.3

– Сысольское шоссе, д.10

– Сысольское шоссе, д.2, д.8, д.70

– ул.Печорская, д.16а, д.18а

– ул.Пушкина, д.77, д.79, д.81

– ул.Тентюковская, д.120, д.124, д.126, д.128, д.130, д.132, д.136.

– ул.Космонавтов, д.3, д.7, д.9

– ул.Емвальская, д.17

– ул.Молодёжная, д.8, д.9а,

– ул. Менделеева, д.11

– ул.Мира, д.50, д.52

– Школьный переулок, д.11, д.13

– ул.Борисова, 4

– ул.Славы, д.12, д.29

– пр.Бумажников, д.36, д.53б

Напомним, всего в рамках проекта в 2017 году в Сыктывкаре был запланирован ремонт 52 дворов, в том числе 22 – в Эжвинском районе.

*** Проект "Городская среда" инициирован депутатами фракции "Единая Россия" в Государственной Думе РФ и поддержан Президентом России Владимиром Путиным. Проект долгосрочный и направлен на поэтапное благоустройство дворовых территорий, мест отдыха в муниципалитетах на основании инициатив граждан. Сыктывкар получил около 160 миллионов, из которых – 2/3 будут направлены на ремонт дворов, 1/3 – на благоустройство мест массового отдыха граждан.