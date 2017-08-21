На 100-летие Коми фестиваль воздухоплавания должен собрать 100 аэростатов

21 августа 2017 года, 13:57 |
Фото Антона Пархачёва

Глава региона Сергей Гапликов рассказал об идее увеличить масштабы прошедшего в Коми в минувшие выходные первого фестиваля воздухоплавания "Живой воздух".

На встрече с представителями национально-культурных автономий в Доме дружбы народов сегодня, 21 августа, глава региона поделился впечатлениями от фестиваля.

"Когда я вчера в Ыбе поднялся в воздух, поразился той красоте, что увидел. И пилоты аэростатов, побывавшие в разных странах, согласились: нигде никогда такого они не видели, - рассказал он. - Мы хотим, чтобы на 100-летие Коми на фестиваль воздухоплавания в республику прибыло 100 аэростатов,и чтобы они поднялись в воздух "

Елена Кабакова

  Рубрика: Общество
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