Председатель АТОС стал кандидатом в члены Общественной палаты Коми от Госсовета

21 августа 2017 года, 13:53 | Сыктывкар
Syktyvkar.1istochnik.ru

Государственный Совет определился с кандидатом в члены Общественной палаты Республики Коми.

Заседание рабочей группы по определению кандидата в состав Общественной палаты Республики Коми от Государственного Совета Республики Коми состоялось 21 августа под председательством Заместителя Председателя Государственного Совета Республики Коми Владимира Косова.

Как рассказал Владимир Косов, на рассмотрение были представлены кандидаты от трех общественных организаций – "Союза казаков воинов России и зарубежья", "Коми региональной общественной организации пограничных войск" и "Республиканской федерации кекусинкай каратэ".

По итогам рассмотрения заявок, рабочей группой было принято решение внести на рассмотрение в Государственный Совет Республики Коми кандидатуру руководителя исполнительной дирекции Ассоциации ТОС Республики Коми Дмитрия Владимировича Сизева.

Рассмотрение проекта постановления о кандидатуре в состав Общественной палаты состоится в сентябре на I заседании V сессии Государственного Совета Республики Коми.

Напомним, необходимость избрания нового члена Общественной палаты возникла после трагической гибели Раисы Шаховой в июне этого года, сообщает пресс-служба Госсовета РК.

***Дмитрий Владимирович Сизев – руководитель исполнительной дирекции Ассоциации ТОС Республики Коми, индивидуальный предприниматель.

Родился 29.04.1988 года в д. Вогваздино Усть-Вымского района. Образование высшее, окончил Сыктывкарский государственный университет, исторический факультет, "Реклама и связи с общественностью".

С 2013 года работает в Ассоциации ТОС Республики Коми.

Комиинформ

  Ключевые слова: Общественная палата
  Рубрика: Общество
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