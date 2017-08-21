Глава Коми вручил государственные награды жителям республики

Глава Коми Сергей Гапликов вручил государственные награды жителям региона. Торжественное мероприятие состоялось в Сыктывкаре сегодня, в канун 96-летия со дня образования Республики Коми.

Перед торжественной церемонией вручения наград С. Гапликов поздравил присутствующих с Днем рождения республики и Днем государственного флага России".

"Глубоко символично, что два этих праздника мы отмечаем в один день - 22 августа, - отметил руководитель региона. – Республика всегда славилась трудовыми традициями и великими стройками, такими как СЛПК, первые газопроводы, нефтепроводы, перерабатывающие комбинаты. За любыми успехами и высокими показателями стоят люди, вкладывающие в своё дело опыт, знания и душу. Республика богата не только природными ресурсами и полезными ископаемыми, а, прежде всего, людьми. Сегодня здесь собрались представители абсолютно разных профессий, но все они крайне важны для развития нашей территории. Есть люди с огромным стажем, отдавшие профессии десятилетия своей жизни, и те, кто значительно моложе, но уже успел добиться определённых успехов. Это говорит о том, что у нас сохраняется преемственность поколений, что у нас есть и мудрость, и опыт, и молодость, и энергия".

В ответном слове судья Верховного суда Республики Коми Елена Иванова поздравила С. Гапликова и участников церемонии с годовщиной образования республики.

"38 лет свой жизни я отдала республики и за эти годы ни разу не пожалела, что приехала в Коми из волжского городка, - высказалась Е. Иванова. - Республика стала для меня родной, и ни разу я не сожалела, что отказалась переезжать в Москву и в другие крупные города. Благодарю всех за то, что своим трудом вы восславляете нашу республику. Желаю, чтобы у всех жителей была любимая, достойно оплачиваемая работа, чтобы каждый имел реальную возможность получить образование и отличную медицинскую помощь. Всем жителям Коми желаю мира, здоровья и процветания!".

После вручения наград Глава Коми пригласил участников церемонии на фуршет.

***Распоряжениями Президента Российской Федерации

за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и активную общественную деятельность Почётной грамотой Президента Российской Федерации награждён

Никулин Владимир Николаевич - мастер буровой Усинского филиала общества с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия";

за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу Благодарность Президента Российской Федерации объявлена:

Боянковой Надежде Михайловне - главному врачу учреждения здравоохранения Республики Коми "Сыктывкарская городская поликлиника №3";

Нюхичевой Людмиле Тихоновне - заместителю главного врача учреждения здравоохранения Республики Коми "Сыктывкарская городская поликлиника №2";

за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу благодарность Президента Российской Федерации объявлена

Пеньевских Владимиру Васильевичу - бурильщику Усинского филиала общества с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия";

Указами Главы Республики Коми за заслуги перед Республикой Коми Почётное звание "Заслуженный работник Республики Коми" присвоено:

Каневой Марине Владимировне - художественному руководителю автономного учреждения Республики Коми "Коми республиканская филармония";

Ларуковой Татьяне Васильевне - директору общества с ограниченной ответственностью "Нившера", Корткеросский район;

Степановой Лилии Николаевне - руководителю отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми;

Тороповой Тамаре Васильевне - ведущему специалисту-эксперту территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в Койгородском районе;

Палкину Александру Борисовичу - председателю общественной организации журналистов Удорского района Региональной организации "Союз журналистов Республики Коми";

Пасынкову Сергею Георгиевичу - председателю производственного сельскохозяйственного кооператива "Оленевод", город Воркута;

Указами Главы Республики Коми за многолетнюю плодотворную работу, направленную на благо Республики Коми Почётной Грамотой Республики Коми награждены:

Артеев Андрей Филиппович - директор муниципального бюджетного учреждения "Средняя общеобразовательная школа с. Косьювом", город Инта;

Клементьев Дмитрий Юрьевич - начальник службы эксплуатации радиотехнического оборудования и связи Сыктывкарского Центра обслуживания воздушного движения филиала "Аэронавигация Северного Урала";

Лихачев Валериан Александрович - диспетчер Прилузского района электрических сетей производственного отделения "Южные электрические сети" филиала "Комиэнерго"

Осипова Татьяна Юрьевна - главная медицинская сестра учреждения здравоохранения Республики Коми "Сыктывкарская детская поликлиника № 3";

Проничева Валентина Афанасьевна - учитель начальных классов муниципального автономного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Олега Кошевого";

Сметанина Таисия Филипповна - заведующий Няшабожским сельским домом культуры муниципального учреждения культуры "Ижемская межпоселенческая клубная система";

Фриц Андрей Петрович - электромонтёр Троицко-Печорского района электрических сетей производственного отделения "Центральные электрические сети" филиала "Комиэнерго";

Распоряжениями Главы Республики Коми

за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу звание "Почётный врач Республики Коми" присвоено

Дзумедзею Богдану Степановичу - главному врачу учреждения здравоохранения Республики Коми "Интинская стоматологическая поликлиника";

за заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу звание "Почётный деятель науки Республики Коми" присвоено

Безносовой Татьяне Михайловне - ведущему научному сотруднику Института геологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук;

за заслуги в области культуры и многолетнюю добросовестную работу звание "Почётный работник культуры Республики Коми" присвоено

Унгемах Ольге Яковлевне - заведующему Томским сельским домом культуры муниципального учреждения культуры "Ижемская межпоселенческая клубная система";

за заслуги в области нефтяной и газовой промышленности и многолетнюю добросовестную работу звание "Почётный работник нефтяной и газовой промышленности Республики Коми" присвоено:

Прочкис Татьяне Дмитриевне - руководителю группы экологии общества с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка", город Ухта;

Горбачу Максиму Сергеевичу - мастеру бригады по текущему и капитальному ремонту скважин Общества с ограниченной ответственностью "Нефтегазопромысловые технологии", город Ухта;

за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу звание "Почётный работник образования Республики Коми" присвоено:

Мельниковой Елене Викторовне - заведующему муниципального дошкольного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида №8" г.Усинска;

Соловьеву Владимиру Ивановичу - преподавателю профессионального образовательного учреждения "Микуньский железнодорожный техникум", Княжпогостский район;

за заслуги в развитии и совершенствовании средств связи и многолетнюю добросовестную работу "Почётный работник связи Республики Коми" присвоено

Соколову Сергею Владимировичу - заместителю директора по операционному управлению Управления федеральной почтовой связи Республики Коми - филиала "Почта России";

за заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу звание "Почётный работник транспорта Республики Коми" присвоено:

Гилеву Михаилу Михайловичу - ведущему инженеру по инспектированию и контролю качества организации воздушного движения филиала "Аэронавигация Северного Урала";

Лушкову Анатолию Васильевичу - начальнику службы наземного штурманского обеспечения полетов Акционерного общества "Комиавиатранс";

за заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную работу звание "почётный строитель Республики Коми" присвоено

Слабикову Владимиру Сергеевичу - ветерану строительной отрасли Республики Коми;

за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу звание "Почётный учитель Республики Коми" присвоено

Кочкиной Наталье Леонидовне - учителю биологии муниципального общеобразовательного учреждения "Гуманитарно-педагогический лицей", город Ухта;

за заслуги в области экологии, охраны окружающей среды и многолетнюю добросовестную работу звание "Почётный эколог Республики Коми" присвоено

Маркаровой Марии Юрьевне - старшему научному сотруднику Института биологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук;

за заслуги в укреплении законности, защите прав и законных интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу звание "Почётный юрист Республики Коми" присвоено

Ивановой Елене Александровне - судье Верховного Суда Республики Коми;

Распоряжениями Главы Республики Коми

за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу на благо Республики Коми знаком отличия "За заслуги перед Республикой Коми" награждены:

Теребихин Владимир Михайлович - эксперт Общественной палаты Республики Коми;

Черных Анастасия Николаевна - председатель первичной ветеранской организации сельского поселения "Гурьевка" Прилузской районной организации ветеранов;

за добросовестное исполнение должностных обязанностей знаком отличия "За безупречную службу Республике Коми" награждены:

Тюрнина Светлана Андреевна - заведующий сектором по связям с общественностью и инвестициям муниципального учреждения культуры "Сыктывдинский Дом народных ремёсел "Зарань"

Цебро Владислав Валерьевич - руководитель отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми

Шалаурова Галина Анатольевна - начальник отдела опеки и попечительства по городу Сосногорску Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми

Распоряжениями Главы Республики Коми ценным подарком Главы Республики Коми поощрены

за смелость и решительные действия, проявленные в ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей

Ведерников Дмитрий Алексеевич - телеоператор дирекции координации и выпуска программ акционерного общества "Коми республиканский телевизионный канал";

за большой личный вклад в развитие воздушного транспорта Республики Коми, многолетнюю добросовестную работу

Захаров Владимир Григорьевич - директор филиала "Аэронавигация Северного Урала";

за многолетнюю плодотворную работу и активную общественную деятельность, направленную на благо Республики Коми

Марков Валерий Петрович - член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;

за заслуги в области образования и многолетнюю плодотворную работу

Савельева Людмила Афанасьевна - преподаватель русского языка и литературы государственного профессионального образовательного учреждения "Коми республиканский агропромышленный техникум", город Сыктывкар;

Благодарность Главы Республики Коми объявлена

за самоотверженность и мужество, проявленные при ликвидации возгорания скважины на месторождении имени Алабушина в Усинском районе

Алексееву Алексею Николаевичу - начальнику отдела транспортного обеспечения общества с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Коми", город Усинск;

Корепанову Андрею Николаевичу - заместителю начальника Государственного учреждения Республики Коми "Профессиональная аварийно-спасательная служба";

Никулину Владимиру Алексеевичу - машинисту бульдозера общества с ограниченной ответственностью "СпецАвтоТранс", город Усинск;

Пащенко Александру Владимировичу - заместителю начальника центрального диспетчерского управления общества с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Коми", город Усинск;

Понаровкину Александру Васильевичу - помощнику начальника караула государственного учреждения "2 отряд федеральной противопожарной службы по Республике Коми", город Ухта;

за многолетнюю плодотворную работу и активную общественную деятельность

Налимовой Эмилии Алексеевне - члену Межрегионального общественного движения "Коми войтыр", Сыктывдинский район;

за заслуги в области культуры Республики Коми

Щёголеву Максиму Сергеевичу - директору муниципального учреждения культуры "Троицко-Печорский районный дом культуры".