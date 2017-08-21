Школа олимпийского резерва №1 снабдила воспитанников сыктывкарского детского дома школьными принадлежностями

21 августа 2017 года, 13:35 | Сыктывкар
Фото Ильи Баканова

Школьные принадлежности перед началом нового учебного года получили воспитанники Специального (коррекционного) детского дома № 1 Сыктывкара. В рамках проходящего по инициативе главы Коми Сергея Гапликова Года добрых дел такой подарок им сделала Спортивная школа олимпийского резерва №1.

Директор СШОР Александр Политов рассказал, что Министерство физкультуры и спорта Коми организовала свою "Эстафету добрых дел", к которой и присоединились сотрудники спортшколы. В июне они объявили акцию "Открой мир знаний детям" и обратились к жителям Сыктывкара с просьбой помочь сформировать наборы для школьников детского дома №1.

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"Благодаря горожанам удалось собрать десять полноценных рюкзаков с канцелярскими принадлежностями: тетрадями, ручками, карандашами, линейки... Все, что необходимо. Только "пятерок" там нет. Надеюсь, сами их заработают. А школьный инвентарь поможет детям, и из них вырастут умные мальчишки и девчонки", - заявил А.Политов.

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Зачастую люди просто искренне приносили вещи и не хотели представляться. Организаторы акции постарались сформировать одинаковые наборы, чтобы ни у кого из воспитанников не было обиды.

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Всего в детском доме №1 41 воспитанник. Шестеро из них отправятся первый раз в первый класс.

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СШОР №1 намерен и в дальнейшем помогать детдому. Например, благоустроить футбольное поле и спортивную площадку. А также пригласят воспитанников на экскурсию по Республиканскому стадиону, а зимой на массовое катание на коньках.

Илья Баканов

  Ключевые слова: школа, подарки, детский дом, Год добрых дел
  Рубрика: Общество
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