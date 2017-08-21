Технологии добычи нефти и охраны природы продемонстрировал "ЛУКОЙЛ" на Коми ВДНХ

Технологию сбора нефти с поверхности воды продемонстрировали главе Коми Сергею Гапликову представители компании "ЛУКОЙЛ" на Выставке достижений и возможностей народного хозяйства. Экспозицию руководитель региона посетил вместе с вице-президентом ПАО "ЛУКОЙЛ", генеральным директором ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" Александром Лейфридом.

Для проведения эксперимента понадобилась небольшая емкость с водой, нефть и природный сорбент на основе торфа – кстати, отечественного производства. Представитель компании сначала вылил в емкость нефть, а после присыпал образовавшиеся капли сорбентом. На глазах участников эксперимента торф "связал" нефть на поверхности воды, после чего ее без особых затруднений удалось собрать. Примечательно, что при этом способе сбора нефти даже характерной радужной пленки на поверхности воды не остается.

Знакомя гостей с экспозицией предприятий Группы "ЛУКОЙЛ", украшением которой стал движущийся макет станка-качалки, нефтяники рассказали: компания разрабатывает 65 месторождений углеводородов в Коми и НАО. В 2016 году было добыто 17,2 млн. тонн нефти. Работа "ЛУКОЙЛ-Коми" характеризуется инновационными методами добычи нефти – прежде всего, трудноизвлекаемой. Основные точки роста в республике – это уникальные месторождения с высоковязкой нефтью: Усинское и Ярегское. Применяются инновационные методы повышения нефтеотдачи пласта, строятся парогенераторные установки, благодаря работе которых повышается текучесть высоковязкой нефти непосредственно в пластах, что облегчает ее подъем на поверхность.

"ЛУКОЙЛ-Коми" - крупнейшее подразделение компании в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, объединяющей территории Коми и НАО. А вообще предприятия "ЛУКОЙЛа" образуют в Тимано-Печоре полный производственный цикл: от скважины до бензоколонки.

На стенде была представлена информация и о других крупных предприятиях ЛУКОЙЛа в республике. Это "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" - НПЗ, который ежегодно перерабатывает до 4 млн тонн сырья, из которого выпускает автобензины, дизельное топливо и другие продукты. И Северное региональное управление "ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукта", которое ежегодно реализует до 500 тыс тонн нефтепродуктов в год, в том числе через АЗС.

Кроме того, сотрудники компании раздавали гостям выставки разнообразные сувениры с символикой Года экологии. Например, боксы с семенами карликовых деревьев бонсай разных пород, которые выращиваются в комнатных условиях. Малышей порадовали специально разработанные в Год экологии раскраски с карандашами.