Коми примет Чемпионат и Первенство Республики Коми по летнему биатлону

23 августа в Выльгорте на Республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной стартует Чемпионат Первенство Республики Коми по биатлону среди юниоров и юниорок 1996-1997, г.р., юношей и девушек 1998-1999, 2000-2001, 2002 г.г.р. и моложе.

В церемонии открытия соревнований примет участие министр физической культуры и спорта региона Николай Бережной.

Как сообщил главный судья состязаний Николай Рудаков, ожидается, что чемпионат и первенство соберут около 50-ти спортсменов из Сыктывкара, Ухты, Печоры, Сыктывдинского, Усть-Куломского районов, а также из Архангельска.

"В соревнованиях все больше принимают участие спортсмены из разных уголков республики. А в этот раз у нас будут гости из Архангельска, представительница которого Екатерина Зубова – трехкратная чемпионка мира. Она одна из главных претенденток на победу. Среди мужчин в фаворитах спортсмены из Сыктывкара", - рассказал Николай Зубов.

23 августа участники проведут официальную тренировку и так называемую пристрелку, оценят свои возможности.

В первый соревновательный день, 24 августа, в 10.30, спортсмены сразятся в индивидуальной гонке: девушки 1999-2000г.р. - 10 км, юноши 1999-2000г.р. и юниорки и женщины – 12,5 км, юниоры и мужчины - 15 км.

В субботу, 27 августа, состоится спринт-кросс (девушки 2001-2002 г.р. и 1999-2000г.р. – 3 км, юноши 2001-2002 г.р. и 1999-2000г.р.- 4 км; юниорки и женщины – 4,5 км, юниоры и мужчины – 6 км).

В финальный день состязаний, 27 августа, спортсмены поборются за медали в спринте на дистанциях: девушки 2001-2002 г.р. – 4,5 км, юноши 2001-2002 г.р. и девушки 1999-2000г.р. - 6 км, юноши 1999-2000г.р., юниорки и женщины – 7,5 км, юниоры и мужчины - 10 км.

Церемония закрытия намечена на 27 августа, сообщает пресс-служба Минспорта РК.