В Республику Коми заходит крупнейший туроператор России

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми заключило соглашение о сотрудничестве с туристским оператором ООО "ТТ-Трэвел" в рамках II Международного туристского форума "Доступная Арктика" в Воркуте.

Соглашение подписали министр культуры туризма и архивного дела Республики Коми Сергей Емельянов и заместитель генерального директора "ТТ-Трэвел" Александр Сирченко.

Как отметил Сергей Емельянов, данное соглашение подразумевает организацию всестороннего и эффективного сотрудничества по развитию въездного и внутреннего туризма на территории Республики Коми, создание новых межрегиональных брендовых маршрутов, привлечение в регион российских и иностранных туристов. Взаимовыгодное сотрудничесвто будет способствовать развитию активных контактов между туроператором и коллективными средствами размещения, музеями, парками, предприятиями питания и народных художественных промыслов Республики Коми.

Компания "ТТ-Трэвел" работает под международным торговым знаком TUI (Россия и СНГ) и является частью крупнейшего международного туристического холдинга TUI Group с более чем 40-летним опытом работы. По словам Александра Сирченко, с 2015 года компания развивает внутренний туризм в России, и преимущественно в регионах, где обозначено присутствие компании "Северсталь". Таких соглашений подписано уже около двадцати.

"Сегодня мы готовы поделиться своим опытом и внести серьезный вклад в развитие российского туризма, в частности, и в Арктической зоне. Для этого мы организуем обучение и семинары по созданию и продвижению красивого и привлекательного местного турпродукта", ­– заявил Александр Сирченко на пленарном заседании форума "Доступная Арктика", – ­ Также в соглашении предусмотрена организация взаимного информационного и новостного обмена с размещением на своих официальных сайтах и реализация совместным мероприятий по продвижению маршрутов, затрагивающих территории Коми, сообщает пресс-служба Минкульта РК.

*** TUI Россия обслуживает в год более 500 тысяч туристов и включает свыше 300 турагентств, собственных и уполномоченных. Компания предлагает пляжный, экскурсионный и горнолыжный отдых на массовых туристических направлениях, включая Испанию, Болгарию, Чехию, Италию, Хорватию, Черногорию, Сербию, Грецию, Кипр, Израиль и другие.